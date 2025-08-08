Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο ανάγκασαν τις Aρχές να εκδώσουν απαγορευτικό απόπλου. Λίγο μετά τις 07:00 το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε την αναστολή δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι τις 13:00. Οι ταξιδιώτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν με το πρώτο πλοίο στις 06:45 για τις Κυκλάδες, αλλά και με τα επόμενα δρομολόγια, ενημερώθηκαν για καθυστέρηση, η οποία προκάλεσε απογοήτευση και ταλαιπωρία.

Παρά τις ακυρώσεις, τα πλοία του Αργοσαρωνικού εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους, ενώ χωρίς αλλαγές συνεχίζονται και τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ οι επιβάτες με τις βαλίτσες στο χέρι αναζητούσαν πληροφορίες, εκφράζοντας παράπονα ότι η ενημέρωση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Στελέχη του Λιμενικού ξεκαθάρισαν ότι τα πλοία θα παραμείνουν αγκυροβολημένα για αρκετές ώρες.

Νέα προγράμματα δρομολογίων μετά την άρση του απαγορευτικού

Σε περίπτωση που βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τα δρομολόγια των πλοίων θα έχουν ως εξής:

Highspeed 3

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:45)

Σύρο 15:40-15:55

Μύκονο 16:30-16:45

Πάρο 17:40-17:55

Ίο 19:05-19:20

Σαντορίνη 20:00-20:15

Άφιξη στο Ηράκλειο 22:25 και συνέχιση όπως εγκεκριμένα

Highspeed 4

Αναχώρηση από Ηράκλειο 13:00 (αντί 07:30)

Σαντορίνη 15:15-15:45

Ίο 16:25-16:40

Νάξο 17:35-17:55

Μύκονο 18:35-19:05

Άφιξη στον Πειραιά 22:10

Hellenic Highspeed

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:30)

Πάρο 16:30-16:45

Νάξο 17:25-17:40

Κουφονήσι 18:30-18:45

Κατάπολα 19:20-19:50

Νάξο 21:10-21:25

Πάρο 22:05-22:35

Άφιξη στον Πειραιά 02:05

Blue Star Delos

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:25)

Πάρο 17:10-17:30

Νάξο 18:20-18:35

Θήρα 20:35-20:55

Ίο 21:45-21:55

Νάξο 23:00-23:20

Πάρο 00:10-00:30

Άφιξη στον Πειραιά 04:30

Blue Star Paros

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:30)

Σύρο 17:00-17:30

Τήνο 18:05-18:20

Μύκονο 18:55-19:15

Τήνο 19:50-20:05

Σύρο 20:40-21:00

Άφιξη στον Πειραιά 01:00

Blue Star Naxos

Πρόγραμμα από Παρασκευή 08/08/25 έως Δευτέρα 11/08/25:

Παρασκευή 08/08: Πειραιάς 13:00 ➜ Πάρος 17:30–17:45 ➜ Νάξος 18:30–18:45 ➜ Δονούσα 20:00–20:15 ➜ Αιγιάλη 21:00–21:20 ➜ Άφιξη Αστυπάλαια 23:30–23:59

Σάββατο 09/08: Αστυπάλαια 00:30 ➜ Αιγιάλη 02:10–02:30 ➜ Δονούσα 03:10–03:25 ➜ Νάξος 04:35–04:55 ➜ Πάρος 05:45–06:00 ➜ Πειραιάς 10:30

Κυριακή 10/08: Πειραιάς 12:00 ➜ Πάρος 16:30–16:45 ➜ Νάξος 17:30–17:45 ➜ Ηρακλειά 18:00–18:10 ➜ Σχοινούσα 18:20–18:35 ➜ Κουφονήσι 19:05–19:20 ➜ Κατάπολα 20:00–20:30 ➜ Κουφονήσι 21:10–21:25 ➜ Σχοινούσα 21:55–22:05 ➜ Ηρακλειά 22:15–22:25 ➜ Άφιξη Νάξος 23:25–23:40

Δευτέρα 11/08: Νάξος 00:45 ➜ Πάρος 01:30–01:45 ➜ Πειραιάς 05:15

Blue Star Myconos

Απαγόρευση απόπλου την Παρασκευή 08/08/25 από τις 07:00. Αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, τα δρομολόγια έως την Τρίτη 12/08/25 θα εκτελεστούν βάσει του νέου προγράμματος.

Aero 2 Highspeed

Λόγω των ισχυρών ανέμων, η προσέγγιση στην Ερμιόνη ακυρώνεται. Το τροποποιημένο δρομολόγιο για την Παρασκευή 08/08/25 είναι:

Αναχώρηση Πειραιά 13:45 ➜ Σπέτσες 15:40-16:00 ➜ Άφιξη Πειραιά 17:55

Αριάδνη

Τροποποίηση δρομολογίου για Παρασκευή 08/08/25:

Αναχώρηση Μυτιλήνη 21:00 (αντί 19:00) ➜ Χίο 23:59-01:00 ➜ Άφιξη Πειραιά 08:30