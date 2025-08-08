Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στη Βόρεια Κρήτη και τις θερμές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Πιο αναλυτικά:

Για την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στη Βόρεια Κρήτη και τις μεσημεριανές και απογευματινές στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 32 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα της Κρήτης σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ουσιαστικά, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.