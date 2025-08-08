Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα κάθε καλοκαίρι δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα δάση και απώλεια βιοποικιλότητας, αλλά και έναν μόνιμο κίνδυνο για το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος. Η σταδιακή απώλεια χλωρίδας και πανίδας, η υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και η επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης συνθέτουν ένα ζοφερό σκηνικό, με ανησυχητικές προοπτικές ακόμη και για ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών.

Για το ζήτημα μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, επισημαίνοντας τόσο την πρόοδο που έχει γίνει στην πρόληψη όσο και την ανάγκη για μεγαλύτερη ατομική υπευθυνότητα.

«Θεωρώ ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε λιγότερες πυρκαγιές από πέρσι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόληψη έχει εφαρμοστεί σε όλες τις διαστάσεις της. Βεβαίως από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο τι εφαρμόζουν οι αρμόδιοι φορείς και οι επιστημονικοί φορείς ή κατά τόπους υπηρεσίες, αλλά έγκειται στο γεγονός ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να προσέξει το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να μη γίνει η αφορμή και το αίτιο πρόκλησης πυρκαγιών. Έχει τονιστεί σε όλα τα επίπεδα πως δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτές εστίες σε δάση ή σε παρακείμενα δάση, δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση εργαλείων. Πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε ο καθένας έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε πυρκαγιές. Όταν προκληθεί μια πυρκαγιά, από μια σπίθα, ένα τσιγάρο, ένα μικρό μηχάνημα, από έναν αυτοκίνητο ή μηχανάκι, αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει τεράστιες πυρκαγιές», είπε αρχικά.

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς, ο αέρας είναι ισχυρός και οι άλλες συνθήκες είναι δυσμενείς. Είναι ένα θέμα αυτό, η ατομική ευθύνη του καθενός έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιές και πυρκαγιές σε φάση και θα είναι πυρκαγιές που θα έχουν πολύ μεγάλη έκταση λόγω των πολύ υψηλών ανέμων», συνέχισε.

Όσον αφορά τον κίνδυνο ερημοποίησης, τόνισε: «Φοβάμαι ότι αυτές οι εκτεταμένες πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσουν σε ερημοποίηση περιοχών. Αυτό πρέπει να το δούμε χρόνο με τον χρόνο. Ουσιαστικά είναι και το hot spot της κλιματικής κρίσης. Ο μεσογειακός χώρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Από τη μια πλευρά έχουμε την Αφρική που είναι μια ερημοποιημένη περιοχή και προσπαθούμε να αποφύγουμε την ερημοποίηση και της βόρειας πλευράς. Ερημοποίηση δεν σημαίνει έρημος μόνο αλλά σημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή που περνά στην ερημοποίηση δεν μπορεί να υποστηρίξει καμία φυσιολογική ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι περνάμε σε άλλο τρόπο διαβίωσης με την ερημοποίηση και γι΄αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή από όλους μας».