Ένας οδηγός ταξί επιτέθηκε και λήστεψε δύο Γάλλους τουρίστες στην Ομόνοια.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο Γάλλοι τουρίστες έπεσαν θύματα βίαιης επίθεσης και ληστείας από οδηγό ταξί, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καταγγέλλουν πως αμέσως μόλις αποβιβάστηκαν από το ταξί, ο οδηγός τούς απείλησε με μαχαίρι, τραυματίζοντας ελαφρά τον έναν εξ αυτών, και στη συνέχεια τούς αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο δεύτερος τουρίστας, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στις αστυνομικές Αρχές τις σοκαριστικές στιγμές που έζησαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του οδηγού ταξί.