Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 9/11 προς αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή μιας απαγόρευσης εξαγωγής προς τις ΗΠΑ γαλλίου, αντιμονίου και γερμανίου, σπάνιων γαιών κρίσιμης σημασίας, σε μια νέα ένδειξη άμβλυνσης των εντάσεων για το εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ρύθμιση αυτή, η οποία απέκλειε τις εξαγωγές αυτών των σπάνιων μετάλλων, που αποτελούν σημαντικό συστατικό κυρίως για τους ημιαγωγούς, αναστέλλεται «ως τις 27 Νοεμβρίου του 2026», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.