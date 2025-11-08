Ένα αστείο σκηνικό συνέβη στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός-Παρτίζαν στο οποίο οι ερυθρόλευκοι νίκησαν με 80-71 για την 9η αγωνιστική της EuroLeague αν και στο 32΄ ήταν πίσω στο σκορ με 8 πόντους.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Team Manager των Πειραιωτών, Αντώνης Κατσίκης, έκλεψαν την παράσταση και ειδικά ο Σέρβος προπονητής που έδειξε ακόμη μία φορά πόσο καλά ελληνικά γνωρίζει.

Τη στιγμή που ο Κατσίκης μετέφραζε τα λόγια του Σέρβου τεχνικού, είπε: «Είπα στους παίκτες μου να κάνουμε 30 λεπτά προπόνηση». Εκεί ο Ομπράντοβιτς τον διέκοψε χαμογελώντας και με άψογα ελληνικά ξεκαθάρισε: «20 λεπτά», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Ο Κατσίκης ζήτησε αμέσως συγγνώμη, με τον Ζοτς να τον χτυπά φιλικά στην πλάτη.