Στενό μαρκάρισμα στους οφειλέτες του Δημοσίου και κυρίως τους μεγαλοοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους στήνει η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας όλα τα όπλα της.

Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασχέσεις, πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδας. Η ΑΑΔΕ σφίγγει τον κλοιό γύρω από όσους χρωστούν μεγάλα ποσά αλλά παραμένουν αδιάφοροι απέναντι στις ρυθμίσεις. Ήδη «τρέχει» πρόγραμμα πλειστηριασμών 26 ακινήτων, το οποίο εκτείνεται μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Τον περασμένη Ιούνιο, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση όμως αποδείχθηκε πενιχρή, οδηγώντας το φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε καταθέσεις, ακίνητα, εταιρικά συμμετοχικά σχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όπου εντοπίζεται περιουσία, ακολουθεί άμεσα η διαδικασία κατάσχεσης ή πλειστηριασμού.

Στο «σφυρί» 26 ακίνητα

Το επόμενο κύμα πλειστηριασμών περιλαμβάνει 26 ακίνητα. Κατοικίες και διαμερίσματα έως βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια και αποθήκες βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί με τιμές εκκίνησης που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 3,18 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις πλειστηριασμών ακινήτων είναι οι εξής:

Χαλάνδρι: Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων, με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ. Πλειστηριασμός στις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Βουλιαγμένη: Οικοδομή 1.207 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 1,26 εκατ. ευρώ. Πλειστηριασμός στις 28 Νοεμβρίου.

Νέα Ιωνία: Οικόπεδο 780 τ.μ. με οικοδομή και 17 θέσεις στάθμευσης, τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. ευρώ. Πλειστηριασμός στις 19 Νοεμβρίου.

Αγία Παρασκευή:Συγκρότημα κατοικιών με αποθήκες και πάρκινγκ, τιμή εκκίνησης 247.000 ευρώ.

Σύρος: Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ, πλειστηριασμός στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Έλεγχοι και για πολυτελή κινητά στοιχεία

Οι κατασχέσεις δεν περιορίζονται στα ακίνητα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν εντολή να εντοπίσουν πολυτελή κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως σκάφη, αυτοκίνητα υψηλής αξίας και κάθε μορφής κινητές αξίες που μπορούν να συμβάλουν στην αποπληρωμή των χρεών.

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ξεπεράσει τα 110 δισ. ευρώ ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την επέκταση του προγράμματος πλειστηριασμών έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ αναμένει στοιχεία από διεθνείς συνεργασίες για περιουσίες Ελλήνων μεγαλοοφειλετών στο εξωτερικό.