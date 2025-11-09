Η 10η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με πέντε αναμετρήσεις, που αναμένεται να καθορίσουν τη μάχη τόσο της κορυφής όσο και της μεσαίας ζώνης.

Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο κλέβει φυσικά την παράσταση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγώνες ΟΦΗ – ΑΕΚ στο Ηράκλειο και Κηφισιά – Ολυμπιακός στη Νεάπολη.

Νωρίτερα, ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης με στόχο την πρώτη του νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές, ενώ στο Περιστέρι ο Ατρόμητος κοντράρεται με τον φορμαρισμένο Βόλο.



ΑΡΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

15:00 – Novasports 2HD

Ο Άρης πάλεψε στο Καραϊσκάκη, περισσότερο μετά το 2-0 του Ολυμπιακού και είχε ευκαιρίες στο τέλος για να πάρει μία πολύτιμη ισοπαλία. Παραμένει χωρίς νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές και είναι δεδομένη η ανάγκη για επιστροφή στις επιτυχίες. Και στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου έχει μόλις ένα τρίποντο, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έντονο παραμένει το πρόβλημα στο σκοράρισμα, δεν λείπουν τα προβλήματα με τους αμυντικούς Μεντίλ, Φαμπιάνο και τους μεσοεπιθετικούς Δώνη, Μισεουί, αλλά αναμένεται να επιστρέψει ο γκολκίπερ Διούδης.

Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε σεφτέ στις νίκες στον αγώνα με τον ΟΦΗ, πήραν βαθιά «ανάσα», αφήνοντας την τελευταία θέση στη βαθμολογία και ο Κόλμαν περιμένει να απελευθερωθεί η ομάδα του για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει και να βρεθεί κοντά στις θέσεις για τα πλέι οφ 5-8. Στην Θεσσαλονίκη πάει και για το πρώτο αποτέλεσμα μακριά από την Τρίπολη, καθώς μέχρι τώρα έχει μόνον ήττες σε πέντε αγώνες που έχει δώσει. Εκτός είναι ο τιμωρημένος αμυντικός Φερνάντες.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

15:00 – COSMOTE SPORT 2 HD

Η Κηφισιά πέτυχε πολύ σημαντική νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου και είναι στην πρώτη οχτάδα, με πολύ ικανοποιητική την παρουσία της στο πρωτάθλημα. Είναι ομάδα που παίζει ελεύθερα, σκοράρει εύκολα, αλλά το ίδιο εύκολα δέχεται και γκολ και θα προσπαθήσει να κοντράρει και τον Ολυμπιακό, όπως έκανε με Παναθηναϊκό (νίκη) και ΑΕΚ (ήττα στις καθυστερήσεις του αγώνα). Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος εξτρέμ Αντονίσε, από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Χουχούμης και ο μέσος Πέρεθ.

Ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης από την Αϊντχόβεν στις καθυστερήσεις, χωρίς αυτό να ακυρώνει το εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε. Θέλει οπωσδήποτε τη νίκη στην Νεάπολη και να περιμένει το ντέρμπι στην Λεωφόρο αν θα επιστρέψει στην κορυφή και έχει δείξει συνέπεια στα ματς, που δεν είναι ντέρμπι, χωρίς να έχει απώλειες μέχρι τώρα. Εκτός είναι ο τιμωρημένος αμυντικός Μάνσα, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Γκαρθία.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

17:00 – Novasports Prime

O Λεβαδειακός κέρδισε στην Λάρισα την τοπική ομάδα, είναι στην τέταρτη θέση μαζί με τον Βόλο και συνεχώς επιβεβαιώνει ότι είναι μία εξαιρετική ομάδα, που δικαίως έχει βάλει στόχο τη διάκριση και συγκεκριμένα τα πλέι οφ 5-8. Συνεχίζει να έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και αυτό είναι το μεγάλο ατού του. Στην Λιβαδειά έχει δύο απώλειες, την ήττα από την ΑΕΚ (μοναδικό ματς που δεν σκόραρε) και την ισοπαλία με τον Άρη, από πρόβλημα προέρχεται ο αμυντικός Χάνα.

Ο Πανσερραϊκός είχε δύσκολο έργο απέναντι στον ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αποφύγει τη βαριά ήττα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό το ματς, αλλά συνολικά η εικόνα του στο πρωτάθλημα και δεν είναι τυχαίο ότι έχει τη χειρότερη επίθεση και πλέον και τη χειρότερη άμυνα, ενώ έχει ψαχτεί για αλλαγή προπονητή. Εκτός έδρας πάντως έχει πάρει μία ισοπαλία, με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Έχει σημαντικές επιστροφές παικτών με τους αμυντικούς Λύρατζη, Ντε Μάρκο, τους μέσους Λιάσος, Ρουμιάντσεβ και τον εξτρέμ Νάνελι.

ΟΦΗ – ΑΕΚ

17:30 – COSMOTE SPORT 1 HD

Το ντεμπούτο του Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ δεν ήταν επιτυχημένο, καθώς η ομάδα του Ηρακλείου έχασε και μάλιστα με 3-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο νέος προπονητής των Κρητικών είδε από το ξεκίνημα τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει, με τον ΟΦΗ να παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία. Τον περιμένει νέο δύσκολο ματς, με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο, όπου έχει δύο ματς και τα έχασε και τα δύο. Εκτός είναι ο τιμωρημένος εξτρέμ Νους, από προβλήματα προέρχονται οι μπακ Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης.

Η ΑΕΚ κέρδισε με δυσκολία και με γκολ στις καθυστερήσεις τον Παναιτωλικό και εμφάνισε σε ένα ακόμη ματς πρωταθλήματος τη δυσκολία στο γκολ, σε μία περίοδο που είχαν προηγηθεί οι ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και είχε νικήσει δύσκολα στο Κύπελλο την Ηλιούπολη με γκολ, πάλι στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ είναι σημαντικό, καθώς είναι σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή. Χθες είχε το ευρωπαϊκό ματς με την Σάμροκ Ρόβερς, εκτός είναι οι επιθετικοί Ζίνι, Ελίασον, επιστρέφει ο μέσος Μάνταλος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΒΟΛΟΣ

19:00 – Novasports 2HD

Ο Ατρόμητος επιβεβαίωσε και στον αγώνα με την Κηφισιά την αδυναμία του να κερδίσει στο Περιστέρι. Δεν τα έχει καταφέρει σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος (σε όλα έχει σκοράρει, αλλά και δεχθεί γκολ) και στα προηγούμενα είχε προηγηθεί, χωρίς όμως να φτάσει στο τρίποντο. Θα προσπαθήσει να το κάνει στον αγώνα με τον Βόλο, καθώς είναι σε απόσταση τριών βαθμών από την οχτάδα. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί

Ο Βόλος είναι πλέον στην τετράδα μαζί με τον Λεβαδειακό μετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού. και το μόνο που του έλειπε στην εξαιρετική μέχρι τώρα παρουσία του στο πρωτάθλημα, ήταν το αποτέλεσμα απέναντι στους «μεγάλους», καθώς έχει κερδίσει όλα τα υπόλοιπα ματς. Εκτός έδρας έχει ήδη δύο νίκες και πάει με αυτοπεποίθηση στο Περιστέρι για να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Ο Φεράντο δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο αμυντικό Χέρμανσον, επιστρέφει στη διάθεση του ο μέσος Μαρτίνες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ

21:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Η ήττα στον Βόλο ήταν η πρώτη του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ στον πάγκο του κι ένα ακόμη πισωγύρισμα. Είναι 11 βαθμούς πίσω από τον αντίπαλο του και «καίγεται» για το τρίποντο. Μέχρι τώρα έχει δύο ισοπαλίες στα ντέρμπι (1-1 με Ολυμπιακό εντός, με Άρη εκτός), στην Λεωφόρο προέρχεται από δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Την Πέμπτη νίκησε εκτός έδρας με 1-0 τη Μάλμε για το Γιουρόπα Λιγκ, από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Καλάμπρια, ο μέσος Σάντσες, ο εξτρέμ Πελίστρι και ο φορ Ντέσερς.

Το σερί του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στις Σέρρες όπου πέρασε με το εντυπωσιακό 5-0, που τον διατηρεί μόνον στην κορυφή της βαθμολογίας. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ. Τον περιμένει δοκιμασία στην Λεωφόρο, αλλά μέχρι στιγμής τα έχει πάει περίφημα στα ντέρμπι, με την νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, με ανατροπή και επί της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Την Πέμπτη νίκησε εντός έδρας με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις για το Γιουρόπα Λιγκ, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Καμαρά, επιστρέφει ο εξτρέμ Ζίβκοβιτς.