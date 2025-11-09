Με 24.000 δρομείς που θα διανύσουν την κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο, κορυφώνεται σήμερα, Κυριακή, το αγωνιστικό διήμερο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η εκκίνηση για τα 10 χιλιόμετρα δόθηκε στις 8:00 το πρωί, ενώ ο κυρίως αγώνας στην αυθεντική διαδρομή, θα δοθεί στις 09:00. Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των διοργανωτών, η φετινή συμμετοχή αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με δρομείς να φτάνουν από 120 διαφορετικές χώρες, μετατρέποντας την πρωτεύουσα σε παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού και ενέργειας.

Το διήμερο των εκδηλώσεων ξεκίνησε με μια σεμνή αλλά συγκινητική τελετή, όπου πραγματοποιήθηκε η αφή της φλόγας στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του. Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη του αγώνα των 5 χιλιομέτρων, που άνοιξε την αυλαία της μεγάλης αθλητικής γιορτής. Το Σάββατο, περισσότεροι από 27.000 δρομείς κάθε ηλικίας κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας, δίνοντας χρώμα, ρυθμό και ζωντάνια στην καρδιά της πόλης.

Στην πρώτη μεγάλη αναμέτρηση του διημέρου, η Μελίσσα Αναστασάκη στις γυναίκες πέτυχε νέο ρεκόρ διαδρομής, ενώ ο Ανδρέας Γεωργίου αναδείχθηκε νικητής στους άνδρες, βάζοντας μαζί την υπογραφή ενός εντυπωσιακού ξεκινήματος στον φετινό Μαραθώνιο. Οι αγώνες συνεχίστηκαν ως αργά το βράδυ, στη φωτισμένη νυχτερινή Αθήνα, όπου η Εμμανουέλα Πλάκα απέδειξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ότι παραμένει ασταμάτητη, κερδίζοντας τον νυχτερινό αγώνα 5 χιλιομέτρων των Πανεπιστημίων με χρόνο 17.20. Η διαδρομή είχε πιο χαλαρό, προπονητικό χαρακτήρα, αλλά δεν έλειψε ο ενθουσιασμός και η αγωνιστική διάθεση.

Στους άνδρες, ο Κώστας Βεδουράς, φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 15.14, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φυσική του κατάσταση και την ετοιμότητά του. Στην ομαδική κατηγορία, τη μαζικότερη συμμετοχή σημείωσε το Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο και τιμήθηκε για τη δυναμική του παρουσία στον θεσμό.

Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που διεξάγεται την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες με αρκετές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές, σύμφωνα με τα προγνωστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, ωστόσο η αυξημένη υγρασία αναμένεται να κάνει την ατμόσφαιρα πιο «βαριά» για τους δρομείς, ιδιαίτερα στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής.

Καθώς οι συμμετέχοντες θα πλησιάζουν προς τον τερματισμό, η υγρασία θα υποχωρεί σταδιακά, δημιουργώντας πιο άνετες συνθήκες για το φινάλε του αγώνα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση περίπου 4 μποφόρ, χωρίς να επηρεάζουν ιδιαίτερα την προσπάθεια των δρομέων. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό της διαδρομής και να φτάσει ως τους 22 βαθμούς στο δεύτερο μισό, καθώς ο ήλιος θα ανεβαίνει ψηλότερα.

Η διοργανώτρια αρχή έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικό χάρτη της διαδρομής, στον οποίο αποτυπώνονται και οι προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες ανά χρονικό στάδιο, ώστε κάθε δρομέας να έχει πλήρη εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσει στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που, για ακόμη μια χρονιά, ενώνει την Αθήνα με τον Μαραθώνα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα Κυριακή

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 04:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 09/11/2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00–08:00:

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση) για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου ως αντιθέτου ροής, με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00–08:00.

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 09/11/2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05:00–13:30.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05:00–13:30.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05:00–10:30.

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Μαραθώνος (γέφυρα Δημοκρατίας) έως και την Ε.Ο. Αθηνών–Ωρωπού–Ραφήνας/Μιλτιάδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05:00–13:30.

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθηνών–Ωρωπού–Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα, κατά τις ώρες 05:00–13:30.

Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) έως και την οδό Μιλήτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05:00–13:30.

Σπηλαίου Πανός, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 12:00 της 08/11/2025 έως τις 13:30 της 09/11/2025.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07:30–15:00.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου–Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08:00–16:45.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου–Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08:30–18:30.

Κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07:00–15:00.

Κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07:00–16:30.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08:00–16:00.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Κλειστοί δρόμοι και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 06:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Κλειστοί δρόμοι με απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος–Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος–Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος–Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας–Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δ/νση Μοναξιά – Παλλήνη).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμων Παλλήνης–Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν Τραμ, Ηλεκτρικός, Μετρό

Σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών προχώρησε η ΣΤΑΣΥ και την Κυριακή 9/11 λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η ΣΤΑΣΥ δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, η λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 05:00.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12:00 του Σαββάτου έως τις 21:00 της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Όλο το πρόγραμμα του αγώνα

Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη

8:00 – 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

8:00 – 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)

8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνας – Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

9:00 – 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)

9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

9:00 – 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)

10:20 – 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:40 – 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM

Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο

8:31 – 08:32: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

9:15 – 9:30: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ

10:25 – 10:27: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:45 – 10:47: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS COSMOTE TELEKOM

10:35 – 10:50: Τιμητικές απονομές Αγώνα Παιδιών 1200μ COSMOTE TELEKOM, Τιμητικές απονομές Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) 1200μ COSMOTE TELEKOM

11:09 – 11:12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου μαραθωνοδρόμου

11:33 – 11:45: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης μαραθωνοδρόμου

11:55 – 12:30: Απονομές μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ.