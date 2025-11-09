Δεν είναι ούτε ένα νέο κόμμα, ούτε ένα πρόσωπο που στρώνει το χαλί για να εισέλθει στον πολιτικό στίβο. Είναι η γκρίζα ζώνη. Το τελευταίο διάστημα οι δημοσκόποι αλλά και οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη διόγκωση της γκρίζας ζώνης, η οποία ξεχωρίζει σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις και προκαλεί προβληματισμό, καθώς κινείται άνω του 20%.

Πρόκειται για τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, οι οποίοι βαφτίστηκαν έτσι, καθώς δεν είναι πλέον ένα ποσοστό αμελητέο και έτσι τους προσδόθηκε αυτή η ιδιότητα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων φτάνει το 21,5%, ποσοστό-ρεκόρ από το 2016, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ALCO, Κώστα Παναγόπουλο. Τον Ιανουάριο οι αναποφάσιστοι στη δημοσκόπηση ανέρχονταν σε 11,9%, σχεδόν δέκα μονάδες λιγότερο.

Τι λένε στην κυβέρνηση για την ύπαρξη γκρίζας ζώνης

Στην κυβέρνηση επιχειρούν να εξηγήσουν την ύπαρξη της γκρίζας ζώνης και την αποδίδουν στους εξής λόγους:

Ο ένας είναι η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην κατηγορία των αναποφάσιστων.

Ο άλλος είναι η απουσία εναλλακτικής από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς και για τον λόγο αυτό τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν να έχουν «κολλημένη τη βελόνα», όπως είπε πρόσφατα ο Παύλος Γερουλάνος αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ.

Άλλος ένας λόγος είναι ότι κάποιοι ψηφοφόροι τηρούν στάση αναμονής, καθώς τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσουν σε κάποια κίνηση.

Αυτό που παρατηρούν ακόμα, μελετώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στις λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες από 25 έως 65 ετών και ότι η πλειοψηφία ανήκει στο λεγόμενο μεσαίο χώρο.

Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι, παρόλα τα παραπάνω, η μόνη αξιόπιστη πρόταση είναι αυτή της ΝΔ, μιας παράταξης η οποία παραδέχεται και διορθώνει τα λάθη της και έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να διορθώσει παθογένειες δεκαετιών και όχι να τις κουκουλώσει όπως έκαναν πολλοί προκάτοχοί της στο παρελθόν.

Και εκτιμούν ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο έως τις επόμενες κάλπες, καθώς από αυτό το μήνα θα αρχίσουν να έχουν εφαρμογή όλα όσα εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και στόχος είναι να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Λένε επίσης ότι ακόμα δεν έχει ξεδιπλωθεί το πλάνο των μέτρων που θα ακολουθήσουν, καθώς η οικονομία πηγαίνει καλά, υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, σύντομα θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στις αγροτικές επιδοτήσεις, θα ληφθούν και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, με την κυβέρνηση στο τελευταίο να παίρνει πολύ κακή βαθμολογία από τους πολίτες.

Και θα προσπαθήσουν με τα παραπάνω να πείσουν τους απογοητευμένους πολίτες για μια τρίτη θητεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα θα βρεθεί και πάλι στην περιφέρεια για να βρεθεί κοντά στους πολίτες και να επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο, όπως ήδη το πράττουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.