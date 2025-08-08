Ο σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καλαμάτα την Πέμπτη «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον σεισμό του 1986 και τα μεγάλα ρήγματα που τον προκάλεσαν», εξήγησε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε: «Προσωπικά, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δεν ανησύχησα, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον σεισμό του 1985 και τα μεγάλα ρήγματα τα οποία τον προκάλεσαν και τα οποία είναι στην Άνω Μεσσηνία».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για σεισμική δόνηση που προήλθε από μικρά ρήγματα της περιοχής, «τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σεισμό μεγαλύτερο των 5 βαθμών». Η εστία του σεισμού, σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα εντοπίστηκε στα 23 χιλιόμετρα βάθος. Κάτι που σημαίνει πως, παρότι έγινε αισθητός σε ευρύτερη περιοχή, «οι επιταχύνσεις που δέχθηκαν οι περιοχές ήταν πολύ μικρές». Οι χαμηλές αυτές επιταχύνσεις, τόνισε, «είναι αυτές που δεν προκαλούν ζημιές στα κτήρια».

Σύμφωνα με τον ίδιος, η εξέλιξη του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας είναι «αρκετά καλή», καθώς έχουν καταγραφεί περίπου 15 μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους που δεν προκαλούν ανησυχία. Μάλιστα, όπως επισήμανε«βρισκόμαστε σε μια μετασεισμική ακολουθία» με χαρακτηριστικά σεισμικού σμήνους: πολλοί μικροί σεισμοί χωρίς προβλήματα. Πρόσθεσε ακόμη, ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν καταγραφεί στην περιοχή και το 2013, ενώ και σε άλλα σημεία της χώρας, όπως στην Ερέτρια, καταγράφονται σεισμικές δονήσεις που «δεν προκαλούν καμία ανησυχία».

«Ο δομημένος ιστός της χώρας είναι πολύ ανθεκτικός»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε και στην ανθεκτικότητα του δομημένου ιστού της περιοχής: «Ο δομημένος ιστός της χώρας είναι πολύ ανθεκτικός. Δημιουργήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς που θεσπίσαμε μετά από πρόταση του ΟΑΣΠ. Τα περιθώρια για ζημιές από τέτοιους σεισμούς είναι ελάχιστα».

Αναφορικά με τα παλιά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, διευκρίνισε ότι «με την παρούσα σεισμική δραστηριότητα δεν υπάρχει θέμα ελέγχου των κατοικιών». Ωστόσο, συνέστησε προσοχή: «Η πρώτη οδηγία που δίνουμε μετά από έναν σεισμό είναι να απομακρύνεται ο κόσμος από παλιές ή ερειπωμένες κατασκευές, ειδικά αν είναι εγκαταλελειμμένες και δεν συντηρούνται», καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.