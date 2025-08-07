Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:49 σε κοντινή απόσταση από την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης βρέθηκε 11 χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού βρέθηκε στα 23 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μικρή χρονική διάρκεια, ωστόσο η έντασή της ήταν σημαντική. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε περιοχές που βρίσκονται σε σχετική απόσταση από το επίκεντρο.

