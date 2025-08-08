Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22.00 χθες σε αγροτοδασική έκταση χαμηλής βλάστησης στην Πυλαία του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περιοχή παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις -42 πυροσβέστες, 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ- προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση. Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.