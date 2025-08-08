Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η αγωνία για την τύχη της 59χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, Μισέλ Μπουρντά, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το μεσημέρι της Παρασκευής 1η Αυγούστου από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα. Παρά τις έρευνες των Αρχών και την ενεργοποίηση του Silver Alert, τα ίχνη της γυναίκας παραμένουν άφαντα.

Ο 66χρονος σύζυγός της, Κρις Μπουρντά, μιλώντας στην Daily Mail, περιέγραψε με δραματικό τρόπο τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η σύζυγός του είχε χαθεί, καταγγέλλοντας παράλληλα αδιαφορία από τις ελληνικές Αρχές και ανεπαρκή ανταπόκριση στις εκκλήσεις του για βοήθεια.

«Εκείνη την ημέρα φαινόταν χαρούμενη. Κάναμε ένα σύντομο μπάνιο, είχε λίγα κύματα λόγω του αέρα. Μετά παρήγγειλε κρέπα και μου είπε ότι θα ήταν ωραίο να πάρουμε έναν υπνάκο. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα, δεν ήταν δίπλα μου», περιγράφει ο Μπουρντά.

Όπως λέει, τα προσωπικά της αντικείμενα -πετσέτα, τσάντα, ακόμα και τα παπούτσια της- βρίσκονταν ακόμη στην ξαπλώστρα, όμως η Μισέλ είχε εξαφανιστεί.

Αφού αναζήτησε μάταια τη σύζυγό του στις τουαλέτες και μέσα στη θάλασσα, απευθύνθηκε σε παρακείμενους λουόμενους και στο προσωπικό της καφετέριας στην παραλία. Εκεί, όπως καταγγέλλει, συνάντησε αδιανόητη αδιαφορία.

I woke up and she wasn't there: Husband of missing Brit who vanished from sunbed describes the moment his nightmare began – and how he was LAUGHED AT as he frantically begged for help https://t.co/K0Mp7nX6ks — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2025

«Πήγα στον σερβιτόρο και του είπα ότι η γυναίκα μου αγνοείται. Εκείνος γέλασε. Μόνο όταν του εξήγησα ότι η σύζυγός μου έχει ψυχολογικά προβλήματα και χρειαζόμαστε άμεσα την Αστυνομία, συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος ειδοποίησε τελικά την Αστυνομία. Όμως, όπως καταγγέλλει, οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή με καθυστέρηση δύο ωρών, ενώ εκείνη την κρίσιμη πρώτη ημέρα δεν εμφανίστηκε ούτε ένας αστυνομικός στην παραλία.

«Δεν είδα κανέναν αστυνομικό στην παραλία. Μόνο ένα περιπολικό στον δρόμο προς την παραλία, οι αστυνομικοί όμως δεν βγήκαν από το αυτοκίνητο, απλώς κοίταξαν προς τη θάλασσα».

Σύμφωνα με τον Μπουρντά, οι τοπικές Αρχές δεν χρησιμοποίησαν σκυλιά ή drones, ενώ το σκάφος της έρευνας πραγματοποιούσε περιπολίες μόνο νυχτερινές ή πρωινές ώρες «για να μην ανησυχήσουν τους τουρίστες».

«Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης και ήταν σε πολύ καλή διάθεση»

Ο 66χρονος Βρετανός φαρμακοποιός, ο οποίος μένει με τη σύζυγό του στη Γλασκώβη, αναφέρει ότι η Μισέλ υπέφερε κατά διαστήματα από κατάθλιψη και άγχος και στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί ξανά στο Λονδίνο. «Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης και ήταν σε πολύ καλή διάθεση».

«Είχε αρρωστήσει ξανά τον Φεβρουάριο, αλλά τώρα ήταν καλύτερα. Την προηγούμενη νύχτα κρατούσε το χέρι μου και δεν φαινόταν να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Λίγες μέρες πριν μου έλεγε πόσο ευτυχισμένη ήταν στα 40 χρόνια που είμαστε μαζί και ελπίζαμε να ζήσουμε άλλα τόσα».

Το ζευγάρι είχε φτάσει πρόσφατα στην Καβάλα, έπειτα από διακοπές δύο εβδομάδων στη Γερμανία, και σχεδίαζαν να παραμείνουν για έξι εβδομάδες στην Ελλάδα.

Ο Μπουρντά καταγγέλλει ότι έπειτα από ημέρες αϋπνίας και εξαντλητικής αναζήτησης που έκανε μόνος του -σε παραλίες, χωράφια, ελαιώνες, εργοτάξια και λόφους- ένιωσε την ανάγκη να καταθέσει δημόσια διαμαρτυρία στην πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα.

«Πώς είναι δυνατόν να εξαφανίστηκε ένας άνθρωπος σε γεμάτη παραλία και να μην είδε κανείς τίποτα»

Ένας προπονητής θαλάσσιων σπορ ανέφερε αρχικά στην Αστυνομία ότι είδε μια γυναίκα που έμοιαζε με τη Μισέλ να κολυμπάει βαθιά και την προέτρεψε να επιστρέψει. Ωστόσο, όπως ενημερώθηκε αργότερα ο Μπουρντά, ο συγκεκριμένος μάρτυρας απέσυρε την κατάθεσή του.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να εξαφανίστηκε ένας άνθρωπος σε γεμάτη παραλία και να μην είδε κανείς τίποτα», λέει. «Αν είναι ζωντανή, είναι πολύ ευάλωτη. Δεν έχει μαζί της παπούτσια, ρούχα, χρήματα, γυαλιά ή φάρμακα. Σίγουρα κάποιος θα της έδωσε νερό ή φαγητό».

Η τελευταία φωτογραφία της 59χρονης τη δείχνει να τρώει κρέπες με τον σύζυγό της στην καφετέρια της παραλίας. Φορούσε ένα μπικίνι με διακοσμητικά κρύσταλλα, κίτρινα παπούτσια θαλάσσης και κόκκινα γυαλιά ηλίου.

«Η Αστυνομία καθόταν στη σκιά, έπαιζαν με τα κινητά – Αν αυτή είναι η αναζήτηση, τότε είμαστε χαμένοι»

Ο Μπουρντά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η περιοχή προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες, αλλά δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

«Μέχρι να σου συμβεί, νομίζεις ότι όλα είναι ασφαλή. Όμως όταν εξαφανιστεί κάποιος, συνειδητοποιείς πόσο μόνος είσαι. Η Αστυνομία καθόταν στη σκιά, στο αστυνομικό τμήμα έπαιζαν με τα κινητά. Αν αυτή είναι η αναζήτηση, τότε είμαστε χαμένοι».

Η Μισέλ περιγράφεται από τους γείτονές της στη Γλασκώβη ως ήσυχη και δραστήρια, με αγάπη για τη φύση, την πεζοπορία και την κολύμβηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η γραμμή Silver Alert παραμένει ανοιχτή για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Η ζωή της θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο.