Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές αυτές τις μέρες για την εξαφάνιση 59χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής 1ης Αυγούστου στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής και το Silver Alert που έχει εκδοθεί, η γυναίκα εξαφανίστηκε ενώ είχε μεταβεί για μπάνιο με τον σύζυγό της. Από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Η 59χρονη έχει ίσια ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, γαλανά μάτια, ύψος 1,73 μέτρα και είναι αδύνατη. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε ολόσωμο μαγιό και δεν είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο -ένα στοιχείο που ανησυχεί ιδιαίτερα τους οικείους της.

Μαρτυρία ντόπιου αναφέρει ότι είδε τη γυναίκα να κολυμπά σε βαθιά νερά και της συνέστησε να απομακρυνθεί, ωστόσο εκείνη φέρεται να αγνόησε την προειδοποίηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Ο σύζυγός της δήλωσε στις Αρχές ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και έχει χαθεί ξανά το 2020 στο Λονδίνο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλειά της.

Το κοινωνικό σκέλος του Silver Alert ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά από αίτημα της οικογένειας, με στόχο την κινητοποίηση του κοινού και την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Όποιος γνωρίζει κάτι ή έχει δει τη γυναίκα, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές ή με τη Γραμμή Ζωής.