Δυο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε σημείο μεταξύ Περατάτων και Καραβάδου και στον Ενετικό Δρόμο, στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, σύμφωνα με το inkefalonia.

Ήδη ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Όπως είπε ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ, η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί ο άνεμος. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και οδηγούνται στο Αργοστόλι.