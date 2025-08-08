Την «τιμητική» τους έχουν το τελευταίο διάστημα οι ενοικιάσεις φοιτητικών κατοικιών. Μετά το κλείσιμο της κατοικίας και της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου παίρνει σειρά η υποβολή στην ΑΑΔΕ της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Με τους νέους κανόνες που ισχύουν, οι μισθωτές έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία 30 ημερών για να αποδεχθούν τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υπέβαλε ο ένας εκ των συνιδιοκτητών – εκμισθωτής.

Με την υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τον εκμισθωτή, οι μισθωτές και οι λοιποί συνιδιοκτήτες του ακινήτου:

– Λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου καθώς επίσης και μέσω του myAADEapp.

– Ενημερώνονται μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

– Έχουν 30 ημέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, για να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ψηφιακά τη δήλωση που υπέβαλε ο εκμισθωτής /συνιδιοκτήτης. Σε περίπτωση απόρριψης, συμπληρώνονται και οι λόγοι μη αποδοχής σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, εφόσον κανένας εκ των μισθωτών / συνιδιοκτητών δεν έχει προχωρήσει σε άλλη ενέργεια, η δήλωση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

Τα βήματα

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή «Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων» με τους κωδικούς του Taxis ακολουθείτε 6 βήματα:

1. Συμπληρώνω τους Α.Φ.Μ. των Εκμισθωτών

2. Συμπληρώνω τους Α.Φ.Μ. των Μισθωτών

3. Συμπληρώνω την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, από – έως και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα

4. Συμπληρώνω τον ΑΤΑΚ του ακινήτου

5. Συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

6. Συμπληρώνω το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Όταν ο μισθωτής είναι φοιτητής δηλώνεται ο Α.Φ.Μ. του γονέα που τον περιλαμβάνει στη δήλωση του ως προστατευόμενο μέλος;

Κριτήριο είναι αν συμβάλλεται ο γονέας ή ο ίδιος ο φοιτητής. Εφόσον στο συμφωνητικό συμβάλλεται ο γονέας, τότε καταχωρείται, ως μισθωτής, ο Α.Φ.Μ. του γονέα. Αν συμβάλλεται ο φοιτητής καταχωρείται, ως μισθωτής, ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή.

Πώς δηλώνεται διαμέρισμα (δηλωμένο από τον ιδιοκτήτη κανονικά σε μια γραμμή του Ε9) όπου συγκατοικούν 3 φοιτητές έχοντας κοινή κουζίνα-μπάνιο, αλλά έχει ο καθένας το δικό του υπνοδωμάτιο και πληρώνουν διαφορετικό μίσθωμα ο καθένας;

Εξαρτάται από τον τρόπο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης ήτοι, εάν πρόκειται για μια ενιαία μίσθωση με τρεις μισθωτές ή εάν πρόκειται για τρεις ξεχωριστές συμβάσεις μίσθωσης.

Επομένως υπάρχουν 2 δυνατότητες:

A. Να υποβληθούν από τον εκμισθωτή, για αυτή την οικία, 3 διαφορετικές δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων, δηλαδή ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ μισθωτή όπου σε κάθε μια δήλωση θα καταχωρείται ό,τι αντιστοιχεί στον καθένα μισθωτή. Θα καταχωρηθεί, δηλαδή, ο Α.Φ.Μ. του μισθωτή, το ποσό του ενοικίου που πραγματικά πληρώνεται και ως τ.μ. της οικίας το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού (π.χ. το 1/3 της συνολικής κατοικίας των 120 τ.μ., δηλαδή 40 τ.μ.).

B. Να υποβληθεί από τον εκμισθωτή μια δήλωση μίσθωσης, όπου στους μισθωτές θα καταχωρηθούν και τα 3 Α.Φ.Μ. των μισθωτών. Σε αυτήν την περίπτωση τόσο στο ποσό του μισθώματος (που εισπράττει ο εκμισθωτής), όσο και στα τ.μ. της κατοικίας, η συμμετοχή των μισθωτών θα θεωρηθεί ισομερής (1/3 ο καθένας)

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και κάθε άλλη περίπτωση συμφωνίας μίσθωσης όπου οι συμβαλλόμενοι μισθωτές είναι περισσότεροι του ενός.