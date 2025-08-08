Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η αποκόλληση του φέρι μποτ το οποίο είχε προσαράξει σε ξέρα στα Νέα Στύρα την Τρίτη.

Το πλοίο βρίσκεται σε ειδικό σημείο στο λιμάνι, όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξή του.

Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και πως δεν είδε την ξέρα.

Ο νηογνώμονας όμως απέρριψε τους ισχυρισμούς του πως η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα, διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει κάποια βλάβη.

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τους επιβάτες του πλοίου, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNews: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Έρευνα για το περιστατικό διενεργείται και από το Λιμενικό ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την αργοπορία του Λιμενικού και με τα αίτια της πρόσκρουσης.