Στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ που είχε προσαράξει σε ύφαλο, μετά την κατάθεση του σχεδίου αποκόλλησης από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και την έγκρισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το πλοίο ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Νωρίτερα, τεχνικός νηογνώμονας πραγματοποίησε επιθεώρηση στο σκάφος και δεν διαπίστωσε βλάβη στα πηδάλια, γεγονός που αντικρούει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου, ο οποίος είχε αποδώσει εκεί την προσάραξη. Ο πλοίαρχος αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον των Αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβάτες του φέρι προτίθενται να καταθέσουν μηνύσεις για το συμβάν, αλλά και για τις συνθήκες ταλαιπωρίας που βίωσαν μετά το ατύχημα.

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τους επιβάτες του πλοίου, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNews: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».