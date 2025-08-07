Σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο καπετάνιος του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» κατά την απολογία του την Τετάρτη, ότι δηλαδή τα πηδάλια του πλοίου παρουσίασαν βλάβη, ο νηογνώμονας που ανέλαβε την επιθεώρηση του πλοίου δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα στα συστήματα πλοήγησης. Σύμφωνα με τον έλεγχο, δεν προκύπτει μηχανική δυσλειτουργία στα πηδάλια, γεγονός που αναιρεί την υπερασπιστική γραμμή του πλοιάρχου.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο 62χρονος καπετάνιος ανέφερε ακόμη ότι δεν εντόπισε τη ξέρα, πάνω στην οποία προσάραξε το φέρι στις ακτές των Νέων Στύρων. Κατηγορείται για πρόκληση ναυαγίου και βρίσκεται υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή, ενώ έχει προγραμματιστεί εκ νέου απολογία για την Παρασκευή.

Το σχέδιο αποκόλλησης και η ζημιά στο πλοίο

Το μεσημέρι της Πέμπτης υποβλήθηκε στη Λιμενική Αρχή το σχέδιο αποκόλλησης του φέρι. Όπως προβλέπεται, θα προηγηθεί τεχνικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, και εφόσον δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση, η επιχείρηση απομάκρυνσης αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια υποβρύχιας αυτοψίας την Τετάρτη, δύτες εντόπισαν πολλαπλά σχισίματα στο κύτος, μήκους 10 έως 15 μέτρων. Μετά την αποκόλληση, το πλοίο αναμένεται να ρυμουλκηθεί αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια να μεταφερθεί στον Πειραιά για περαιτέρω έλεγχο.

Πιέσεις στην πλοιοκτήτρια εταιρεία

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα προκάλεσε η καθυστέρηση ενεργειών από την πλοιοκτήτρια εταιρεία αμέσως μετά την προσάραξη, γεγονός που θέτει ζήτημα ευθυνών στη διαχείριση της κρίσης.

Ο πλοίαρχος, με οκταετή εμπειρία στο συγκεκριμένο δρομολόγιο και διετία στο συγκεκριμένο σκάφος, επικοινώνησε με τους υπευθύνους ζητώντας συγγνώμη και αποδίδοντας το περιστατικό σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης στη γέφυρα του πλοίου βρίσκονταν τρία άτομα: ο ίδιος ο καπετάνιος που κρατούσε το τιμόνι, ο μηχανικός και ένας ελεγκτής εισιτηρίων. Ο καπετάνιος φέρεται να μην ειδοποίησε αμέσως για το συμβάν επειδή, όπως ισχυρίστηκε, είχε σαστίσει.