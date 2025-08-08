Αναστάτωση έχει προκαλέσει η μυστηριώδης εξαφάνιση του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι (Halit Yukay), ο οποίος εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε με το σκάφος του από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς τη Μύκονο.

Το περιστατικό έχει λάβει διαστάσεις θρίλερ, καθώς σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το ιδιωτικό σκάφος του επιχειρηματία με την ονομασία Graywolf εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα κατεστραμμένο και διαλυμένο σε κομμάτια στη θάλασσα.

Ωστόσο, από τον ίδιο τον 43χρονο δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος μέχρι σήμερα.

Ο Γιουκάι, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και πατέρας ενός μικρού παιδιού, απέπλευσε στις 4 Αυγούστου στις 15:10 με προορισμό τη Μύκονο. Η επαφή μαζί του χάθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και από τότε έχει σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, χωρίς όμως να έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για μια νέα εξέλιξη που ίσως ρίξει φως στην υπόθεση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις.