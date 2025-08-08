Πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση του θανάτου της 3χρονης κόρης της 32χρονης μητέρας από την Αλγερία, η οποία πλέον κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Η γυναίκα κατηγορείται για το θάνατο του παιδιού της, ωστόσο στην απολογία της υποστηρίζει πως δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατο της μικρής. «Δεν σκότωσα εγώ την κόρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία της, επισημαίνοντας πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν το άφησε στην παραλία.

Παράλληλα, περιέγραψε λεπτομερώς τι συνέβη πριν βρεθεί το κοριτσάκι νεκρό. Όπως είπε, είχαν μπει μαζί στην ντουζιέρα για μπάνιο και η κόρη της, της ζήτησε νερό. Όταν πήγε να το φέρει, άκουσε έναν γδούπο και γυρίζοντας βρήκε την τρίχρονη πεσμένη στο πάτωμα με σπασμούς. Προσπάθησε να την συνεφέρει και το παιδί επανήλθε για λίγα λεπτά, όμως σύντομα κατέρρευσε ξανά.

Η μητέρα προσπάθησε να τη σώσει, αλλά κατάλαβε ότι το παιδί δεν επανερχόταν και συνειδητοποίησε πως είχε πεθάνει. Τότε την έντυσε και την πήρε μαζί της στην παραλία, όπου την άφησε.

Τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τις αρχές είναι γιατί δεν ειδοποίησε την αστυνομία αμέσως μετά το περιστατικό και γιατί επέλεξε την παραλία ως τόπο όπου άφησε το παιδί.

Οι έρευνες της αστυνομίας και της δικαιοσύνης για την υπόθεση συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.