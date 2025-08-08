Ο 34χρονος πρώην αστυνομικός, γνωστός και από τη δραστηριότητά του στο TikTok, βρίσκεται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθεί σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση.

Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι αρχές ερευνούν και την προέλευση μεγάλων χρηματικών ποσών που φέρεται να διαχειρίστηκε, εξετάζοντας πιθανή εμπλοκή σε δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από τη διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό την νομιμοποίησή τους.

Γι΄ αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του για να δουν οι ελληνικές αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρημάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα τα οποία και θα διερευνηθούν.