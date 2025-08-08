Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Η Λένα Σαμαρά υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, πριν διακομιστεί στον Ευαγγελισμό. Εκεί υπέστη καρδιακή ανακοπή και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.