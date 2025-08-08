Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος, γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon), θα φωτίσει τον ελληνικό ουρανό το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σελήνης για φέτος.

Το παράδοξο όνομα αυτής της πανσελήνου έχει τις ρίζες του στις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες την ονόμασαν έτσι λόγω της αφθονίας του οξύρρυγχου -ενός εντυπωσιακού ψαριού του γλυκού νερού- κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πρώτη καταγραφή της ονομασίας έγινε από το «Old Farmer’s Almanac» τη δεκαετία του 1930, το οποίο τεκμηρίωσε τα ονόματα που έδιναν οι ιθαγενείς Αμερικανοί σε κάθε πανσέληνο του έτους.

Κατά την περίοδο αυτή του καλοκαιριού, η αλιεία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain ήταν στο αποκορύφωμά της, καθιστώντας το ψάρι πολύτιμη τροφή για τις τοπικές κοινότητες.

Ανοίγουν 114 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη τη χώρα με δωρεάν είσοδο

Η Πανσέληνος του Οξύρρυγχου δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό. Συμβολίζει την εποχιακή αφθονία, τη φυσική ισορροπία και τον κύκλο της ζωής, όπως τον βίωναν οι παλαιότεροι λαοί που ζούσαν σε άμεση επαφή με τη φύση και ρύθμιζαν τις δραστηριότητές τους με βάση τη σελήνη.

Φέτος, η σελήνη θα φτάσει στο απόγειό της το βράδυ του Σαββάτου, προσφέροντας ένα ιδανικό σκηνικό για όσους θέλουν να την απολαύσουν ή να τη φωτογραφίσουν. Όπως αναφέρει και η NASA, το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό σε ολόκληρη την Ελλάδα και το βόρειο ημισφαίριο.

Με αφορμή το μοναδικό αυτό ουράνιο φαινόμενο, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει το άνοιγμα 114 αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε όλη τη χώρα, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.