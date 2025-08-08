Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Η Λένα Σαμαρά υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, πριν διακομιστεί στον Ευαγγελισμό. Εκεί υπέστη καρδιακή ανακοπή και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.