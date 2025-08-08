Το μελτέμι αναμένεται να διατηρήσει την έντασή του έως και 9 Μποφόρ και το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας προβλήματα στις μεταφορές και τα θαλάσσια δρομολόγια, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των αδειούχων του Αυγούστου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Η έντονη αυτή ριπή αέρα επηρεάζει κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, το στενό του Καφηρέα και το βόρειο Ικάριο πέλαγος, περιοχές όπου εκδόθηκε από χθες το απόγευμα προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Η προειδοποίηση, που ισχύει από τις 7 το πρωί για το νότιο τμήμα του κεντρικού Αιγαίου και τις βόρειες Κυκλάδες, αναμένεται να επανεκτιμηθεί περίπου στις 12 το μεσημέρι. Όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννόπουλος, «Φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει, για το κεντρικό Αιγαίο και τις βόρειες Κυκλάδες, ενώ στο Ιόνιο δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα».

Σχετικά με τις θερμοκρασίες, αυτές θα κυμανθούν γύρω στους 34-35 βαθμούς, με τη Δυτική Ελλάδα, όπου το μελτέμι δεν επηρεάζει, να παρουσιάζει ακόμα υψηλότερες τιμές. Στην Αττική, παρά τους ανέμους 8 Μποφόρ που πνέουν στον Ευβοϊκό, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο θα δείξει 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 Μποφόρ.

Όσον αφορά τον καιρό του Σαββάτου, το μελτέμι θα διατηρήσει βορειοανατολική διεύθυνση και ένταση έως 8 Μποφόρ, από τη Λήμνο έως τα Κύθηρα. Η μείωση της έντασης των ανέμων αναμένεται από τη Δευτέρα, αν και τοπικά θα εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι ισχυροί έως 8 Μποφόρ.