Η Domes ανακοινώνει το νεότερο άνοιγμά της, αυτό του Domes Noruz Kassandra, το οποίο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο του brand στη Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή που είναι γνωστή για τις χερσονήσους της και τους προστατευμένους κόλπους της. Το εν λόγω ξενοδοχείο είναι η τελευταία προσθήκη στο ολοένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιό της Domes Resorts, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία στην Κέρκυρα, την Κρήτη, τη Ζάκυνθο, τη Μήλο, Μύκονο καθώς και στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Το Domes Noruz Kassandra που πρόκειται να ανοίξει τον Απρίλιο του 2023, βρίσκεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας και περιβάλλεται από κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά και πυκνό πράσινο. Προσομοιάζοντας το με ένα «beach club με δωμάτια», το ξενοδοχείο αποτελείται από 182 δωμάτια και σουίτες και μια μεγάλη πισίνα μόλις λίγα βήματα μακριά από την «χρυσή» παραλία, όπου βρίσκονται αντίστοιχα το beach club και το μπαρ. Αυτά τα σημεία, αποτελούν την «καρδιά» του ξενοδοχείου, και θα προσφέρουν ένα νέο-Ελληνικό σύγχρονο μενού, σχεδιασμένο από τον Executive chef Διονύση Πλιάτσικα. Μια μακρά λίστα κρασιών από τοπικούς αμπελώνες, καθώς και μια ποικιλία από exclusive cocktails ειδικά σχεδιασμένα για τα concept των Noruz ξενοδοχείων από τους Apallou mixologists έρχονται να συμπληρώσουν τη γαστρονομική εμπειρία του επισκέπτη.

Το ξενοδοχείο διαθέτει σύγχρονο design που συνδυάζει άψογα τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με το γύρω περιβάλλον. Οι διάφορες κατηγορίες δωματίων επανεξετάζονται προσεκτικά μέσα από ένα mix λευκών και ουδέτερων αποχρώσεων, μαζί με εκλεπτυσμένες υφές καθώς και χειροποίητα τοπικά έργα τέχνης. Το Domes Noruz Kassandra περιλαμβάνει επίσης το χαρακτηριστικό concept Haute Living Selection της Domes, το οποίο αποτελεί ένα exclusive lounge για τους Haute Living πελάτες, που έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη κατηγορία δωματίων.

Από την εστίαση δεν θα μπορούσε να λείπει το επώνυμο εστιατόριο Gustatio της Domes, το οποίο προσφέρει ένα μοναδικό μενού που στόχο έχει να δελεάσει τις αισθήσεις με τον συνδυασμό τολμηρών γεύσεων καθώς και ένα δημιουργικό μπουφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας το, το τέλειο σκηνικό τόσο για τις πρωινές, όσο και για τις βραδινές ώρες. Επίσης περιλαμβάνει το Raw Bar, ένα κομψό μπαρ με cocktails και σαμπάνια, που σερβίρει εκλεκτά raw finger foods, όπως cured ceviche, ταρτάρ και όστρακα. Στην παραλία βρίσκεται το Πίτα Canteen, που προσφέρει BBQ με παραδοσιακές ελληνικές αγαπημένες γεύσεις, ιδανικό για ένα casual γεύμα στην παραλία.

Φυσικά το wellness στοιχείο, όπως σε όλα τα Domes πρωταγωνιστεί. Το ανοιχτό γυμναστήριο προσφέρει στους επισκέπτες μια αναζωογονητική εμπειρία όπου το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα συναντιόνται. Δύο ευρύχωρες σουίτες Spa έχουν δημιουργηθεί για να φιλοξενούν θεραπείες από το βραβευμένο SOMA Spa της Domes, που συνδυάζουν αρχαίες ελληνικές αλλά και σύγχρονες μεθόδους ευεξίας.

Ο Δρ Γιώργος Π. Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Domes, δήλωσε: «Το Domes Noruz Kassandra επεκτείνει το brand μας Domes Noruz, ακολουθώντας τα επιτυχημένα βήματα του Domes Noruz Chania στην Κρήτη. Το Noruz αποτελεί το πιο ζωντανό και κοσμοπολίτικο concept μας. Πρόκειται για ένα brand που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες, σε διεθνείς trendsetters που αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ χαλαρών διακοπών και διασκέδασης – μια πραγματικά μοναδική ολιστική προσέγγιση».

Κάθε μονάδα Noruz ξεχωρίζει για την κομψότητά της, με άψογα σχεδιασμένους εσωτερικούς χώρους με απεριόριστη άνεση και στυλ και με έμφαση στον party χαρακτήρα. Vibrant ήχοι κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας συμπληρώνοντας την υπέροχη θέα, ενώ καθώς πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα, η μαγεία κάνει την εμφάνισή της. Με μουσικές επιλογές γνωστών DJs, η ζωντανή ατμόσφαιρα του beach club κρατάει μέχρι το βράδυ. Τα ξενοδοχεία Domes Noruz της Domes απευθύνονται σε ένα εκλεπτυσμένο και κοσμοπολίτικο κοινό που αναζητά μια ασυναγώνιστη και ξεχωριστή εμπειρία πολυτελούς τρόπου διαμονής παράλληλα με μια δυναμική ψυχαγωγία.

Η ανακοίνωση του νέου Domes Noruz Kassandra συμπληρώνει τα τελευταία νέα του Ομίλου, όπως η επέκταση στο νησί της Μήλου με την ολοκαίνουργια προσθήκη του Domes White Coast Milos, παράλληλα με τις ολοκληρωμένες ανακαινίσεις του εμβληματικού ξενοδοχείου Domes Miramare στην Κέρκυρα και του Domes Lake Algarve στην Πορτογαλία. Νέα ανοίγματα θα ανακοινωθούν σύντομα σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ενώ η Domes σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στην Ευρώπη.

Σχετικά με τη Domes Resorts:

Η Domes Resorts συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ομίλων πολυτελούς φιλοξενίας στην Ευρώπη, με πολλά νέα project υπό εκπόνηση. Ο όμιλος αποτελείται από το exclusive Domes of Elounda, Autograph Collection, το κοσμοπολίτικο adults-only Domes Noruz Chania, Autograph Collection, το θρυλικό adults-only Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu και το bohemian luxury Domes Zeen, a Luxury Collection Resort, Chania. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε την έναρξή του το Domes of Corfu, Autograph Collection, ένα μοναδικό παραθαλάσσιο θέρετρο σε προνομιούχα θέση απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς στην παραλία της Γλυφάδας. Η Domes Resorts συνεχίζει δυναμικά τις επεκτατικές της δραστηριότητες μπαίνοντας στο χώρο της διεθνούς διαχείρισης ξενοδοχείων, με τη διαχείριση του εμβληματικού The Lake Spa Resort στην Πορτογαλία. Το πεντάστερο ξενοδοχείο 192 δωματίων, που διαθέτει προνομιούχα θέση με άμεση πρόσβαση στην παραλία, στον κόλπο της Vilamoura, έχει μετατραπεί πλήρως σε ένα Domes Resort από τον Απρίλιο 2022, με την νέα ονομασία Domes Lake Algarve, ενώ τον Απρίλιο του 2023 θα ανοίξει τις πόρτες του πλήρως ανακαινισμένο κάτω από την ομπρέλα της Marriott International. Tο ξενοδοχείο Domes Aulūs Zante Autograph Collection και το adults only Domes Aulūs Elounda από το χαρτοφυλάκιο της Domes συστήνουν στους επισκέπτες το καινοτόμο Cool Inclusive concept του Aulūs Brand.

Με σεβασμό για τον κάθε προορισμό και πάθος να τον συστήσει σε ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο, η Domes Resorts προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες για cosmopolitan explorers, πλαισιωμένες από αυθεντική ελληνική φιλοξενία και τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πολυτελούς διαμονής.

Η Domes Resorts δραστηριοποιείται σε επιλεγμένους, εμβληματικούς προορισμούς, προσαρμόζοντας τις μονάδες φιλοξενίας στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και προσφέροντας παράλληλα δραστηριότητες και εμπειρίες που σχετίζονται και εμπνέονται από τον τοπικό χαρακτήρα και κουλτούρα. Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα είναι μοναδική και αναγνωρισμένη και διακρίνεται για το εξαιρετικό design, την πολυτέλεια και την άνεση στις επιλογές διαμονής, όπως και τις απαράμιλλες υπηρεσίες και παροχές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα domesresorts.com/ .