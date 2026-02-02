Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, ενώ πολλοί την αποκαλούν και η «Αθήνα της Σερβίας» λόγω της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο λόγος για το Νόβι Σαντ, που είναι χτισμένο στις όχθες του Δούναβη, προσφέροντας μία μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο χθες και το σήμερα και μοιάζοντας με έναν καμβά χρωμάτων, ιστορίας και πολιτισμού.

Στη γραφική παλιά πόλη, ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει κατά μήκος του πεζοδρόμου Zmaj Jovina και να ανακαλύψει μικρά μαγαζιά και κρυμμένες πλατείες. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Εθνικό Θέατρο της Σερβίας, το παλιό δημαρχείο, το ξενοδοχείο Vojvodina που χρονολογείται από το 1854 και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό.

Στη δεξιά όχθη του Δούναβη, στέκει αγέρωχο στους αιώνες το Κάστρο Πετροβαραντίν, το οποίο αποκαλούν και «Γιβραλτάρ του Δούναβη», επειδή είναι κτισμένο πάνω σε έναν απότομο βράχο, ύψους 40 μέτρων, ακριβώς πάνω από τη στενότερη ροή του Δούναβη στην περιοχή, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο του ποταμού. Το Κάστρο, λόγω της πολυπλοκότητας και του μεγέθους του, θεωρούνταν πρακτικά ανίκητο με τον στρατιωτικό εξοπλισμό της εποχής του (18ος αιώνας), ενώ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα οχυρωματικά συγκροτήματα στην Ευρώπη, διαθέτοντας ένα δαιδαλώδες δίκτυο υπόγειων στοών μήκους 16 χιλιομέτρων. Κάθε χρόνο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ EXIT ενώ αξίζει να παρατηρήσει κανείς το ρολόι του φρουρίου, του οποίου οι δείκτες είναι ανάποδα, δηλαδή ο μεγάλος δείκτης δείχνει την ώρα και ο μικρός τα λεπτά. Αυτό έγινε για να βλέπουν από μακριά οι ψαράδες στο, Δούναβη τι ώρα είναι.

Στην πόλη υπήρχε και παλιά ελληνική συνοικία και σχολείο, κατά τον 18ο και 190 αιώνα, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κλινική. Μάλιστα υπάρχει ακόμη η οδός Grckoskolska, δηλαδή οδός ελληνικού σχολείου. Επίσης, το 2022, το Νόβι Σαντ μοιράστηκε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης με την Ελευσίνα.

