Το Πήλιο είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, ειδικά τον χειμώνα, και τα περισσότερα χωριά του κατακλύζονται από επισκέπτες που φτάνουν μέχρι το «Βουνό των Κενταύρων» και για μια απόδραση στη φύση, αλλά και για να χαλαρώσουν στους γραφικούς οικισμούς.

Ωστόσο, αν είστε από εκείνους που δεν αντέχουν την πολυκοσμία, υπάρχει ένα χωριό στο Πήλιο που δεν είναι από τα δημοφιλή, όμως, σίγουρα δεν υστερεί σε τίποτα από τα υπόλοιπα. Ο λόγος για τον Κισσό. Απέχει περίπου 50 χλμ. από το Βόλο, η διαδρομή για να το προσεγγίσει κανείς γίνεται μέσα από φιδογυριστό δρόμο και τις εντυπώσεις κλέβει η πλούσια και απαράμιλλου κάλλους φύση του βουνού των Κενταύρων.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ήσυχα και χαμηλών τόνων χωριά του Πηλίου, γι’ αυτό και το επιλέγουν όσοι δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Και ενώ πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η ονομασία του οφείλεται στους κισσούς που καλύπτουν τους κορμούς των δέντρων του χωριού, σύμφωνα με τον ιστορικό Γ. Κορδάτο, αυτή οφείλεται στην παράφραση της λέξης χρυσός. Ποια η σχέση του Κισσού με τον χρυσό; Στην περιοχή ανακαλύφθηκε ορυχείο μεταλλευμάτων και όταν οι ντόπιοι θέλανε να αναφερθούν στη λέξη χρυσός λέγανε «κ’σο».

Σημείο αναφοράς για το χωριό αποτελεί η κεντρική, πλακόστρωτη πλατεία του, όπου δεσπόζει η τρίκλιτη, βασιλική εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, που πολλοί θεωρούν ως την πιο όμορφη του Πηλίου. Το πέτρινο κτίσμα της χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, είναι χτισμένο σε βυζαντινό ρυθμό από τους αριστοτέχνες Ηπειρώτες τεχνίτες της πέτρας και κάθε χρόνο προσελκύει πλήθος κόσμου που καταφθάνει στο χωριό για να θαυμάσει από κοντά το «στολίδι» του Πηλίου, όπως πολλοί την αποκαλούν.

Στο εσωτερικό της, εντύπωση προκαλούν το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι αγιογραφίες της. Μέσα στην εκκλησία στεγάζεται και το μικρό εκκλησιαστικό μουσείο με αξιόλογα κειμήλια. Στην πλατεία του Κισσού, επίσης, εντοπίζεται και η προτομή του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος δίδαξε στο ελληνικό σχολείο που λειτουργούσε στο χωριό από το 1753.

