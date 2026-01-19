Η Φεζ, η παλαιότερη από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026. Και όχι τυχαία. Φιλοξενώντας το αρχαιότερο πανεπιστήμιο στον κόσμο και μια Μεντίνα που προστατεύεται από την UNESCO, η «πνευματική πρωτεύουσα» της χώρας αποτελεί έναν φάρο γνώσης και τέχνης που συνεχίζει να μαγεύει τους ταξιδιώτες για πάνω από μία χιλιετία.

Εξάλλου, πρόκειται για έναν προορισμό που προκαλεί τις αισθήσεις των ταξιδιωτών, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της περιπέτειας.

Γιατί αξίζει να επισκεφτείτε τη Φεζ

Ανακαλύψτε αυλές σπιτιών με ολάνθιστους κήπους, ιερατικές σχολές, πολύχρωμα παζάρια και στενά σοκάκια στο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του Μαρόκου ανά τους αιώνες.

Το ιστορικό κέντρο της βρίσκεται στη λίστα των Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων.

Η αυθεντική μεσαιωνική αρχιτεκτονική της, λόγω της παρουσίας Ισπανών αριστοκρατών, συνδυάζεται μοναδικά με την αραβική κουλτούρα. Από το 859 μ.Χ. λειτουργεί στην πόλη το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό σχολείο του κόσμου.

Αποτελεί μια από τις πιο ζωντανές πόλεις με την πολυδαίδαλη μεντίνα της, Φεζ Ελ Μπαλί, να περιβάλλεται από γεροδεμένα τείχη με πύλες, όπως τη φημισμένη Μπαμπ Μπου Ζελούντ.

Αξίζει να επισκεφθείτε το μεγαλοπρεπές τζαμί Ελ Καραουίν, τις ιερατικές σχολές του 14ου αιώνα, το ανάκτορο του Χασάν II και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς.

Περιπλανηθείτε στην ιστορική συνοικία των βυρσοδεψών και των βαφέων και δείτε από κοντά το σιντριβάνι Φοντάκ Ναζαρίν.

Στη νέα Φεζ βρίσκεται η εβραϊκή συνοικία Mellah και το βασιλικό παλάτι με την εντυπωσιακή του πρόσοψη που ωστόσο απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες.

