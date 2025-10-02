Η αλήθεια είναι πως το Αμπερντίν δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το Εδιμβούργο και η Γλασκώβη κι ενδεχομένως να ζει και στη σκιά των δύο αυτών πόλεων της Σκωτίας, όμως, είναι ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψει κανείς αν ψάχνει κάτι διαφορετικό στο ταξίδι του.

Το Αμπερντίν είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και βρίσκεται στις εκβολές των ποταμών Dee και Don στη Βόρεια Θάλασσα. Χαρακτηρίζεται από περίτεχνη αρχιτεκτονική και αναφέρεται συχνά ως «η πόλη από γρανίτη» ή το «γρανιτένιο λουλούδι», καθώς τα περισσότερα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί είναι από γρανίτη που εξορύσσεται μέσα και γύρω από την πόλη.

Το Αμπερντίν βρίσκεται περίπου 190 χιλιόμετρα βόρεια του Εδιμβούργου και συνδυάζει κοσμοπολιτισμό και έντονη νυχτερινή ζωή. Ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει την πόλη, περπατώντας στους πλακόστρωτους δρόμους και τα ιστορικά κτίρια του πανεπιστημίου του Ολντ Αμπερντίν. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τη γειτονιά των ψαράδων του Φουτντί και το πολύβουο λιμάνι, όπου μπορεί να δει δελφίνια και τον Καθεδρικό Ναό με τους εντυπωσιακούς δίδυμους πύργους, που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα οχυρωμένου καθεδρικού. Με μικρές αγροικίες και πολύχρωμους κήπους αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό για τον ταξιδιώτη.

Στην γκαλερί Aberdeen θα ανακαλύψει κανείς εξαιρετικές συλλογές ζωγραφικής, γλυπτικής και κοστουμιών και στο κάστρο Dunnottar σε ύψος 49 μέτρων θα θαυμάσει την πανοραμική θέα της Βόρειας Θάλασσας στην άκρη μιας απότομης βραχοκορφής. Αποτελεί μία από τις μοναδικές πόλεις με αμμώδη παραλία στη Βρετανία ενώ λίγο έξω από την πόλη, το Royal Deeside και το Εθνικό Πάρκο Cairngorms κλέβουν τις εντυπώσεις.

Δείτε τις φωτογραφίες