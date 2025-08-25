Η Πάτμος φημίζεται και για τις εκπληκτικές της παραλίες, τα γραφικά χωριά και γενικότερα γι’ αυτή τη γαλήνη που αποπνέει. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί επιλέγουν το «νησί της Αποκάλυψης», εκτός από θρησκευτικό τουρισμό, και για να περάσουν ήσυχες διακοπές, απολαμβάνοντας τα αξιοθέατά του, τις φυσικές ομορφιές και φυσικά τις παραλίες του.

Από τις πιο εντυπωσιακές είναι αυτή της Πέτρας, με τη φαρδιά γλώσσα από άμμο και χαλικάκι να οδηγεί στο ακρωτήριο με τον επιβλητικό βράχο της Καλικατσούς, που σημαίνει θαλασσοπούλι λόγω των πουλιών που είχαν εκεί τις φωλιές τους και δίνει την αίσθηση ότι αναδύεται μέσα από τη θάλασσα.

Ο βράχος αυτός δεν έχει φιλοξενήσει μόνο θαλασσοπούλια αλλά και μοναχούς. Μέχρι τον 14ο αιώνα αποτέλεσε ερημητήριο και πολλοί μοναχοί επέλεξαν το συγκεκριμένο βράχο για να ασκητέψουν. Ήταν αυτοί που σκάλισαν τα σκαλοπάτια και έφτιαξαν μία δεξαμενή νερού, τα οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα.

Η παραλία της Πέτρας ξεκινάει δεξιά του βράχου και είναι οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ μπορείτε να επιδοθείτε και σε θαλάσσια σπορ, αφού εδώ υπάρχουν υποδομές. Απέναντι υπάρχει η βραχονησίδα Τραγονήσι και πίσω από την παραλία μία μικρή λίμνη όπου συχνάζουν ερωδιοί, κύκνοι και αγριόπαπιες.