Σε έχει κουράσει ο αλγόριθμος στις streaming πλατφόρμες; Έχεις βαρεθεί να ψάχνεις ταινία μέχρι να σε πάρει ο ύπνος; Αναρωτιέσαι που πάνε οι καλές ταινίες μετά τα σινεμά; Ή, ακόμα χειρότερα, νιώθεις πως δεν βγαίνουν πια καλές ταινίες; Αν νιώθεις και εσύ όπως εμείς, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στο Cinobo.

Αν δεν το γνωρίζεις ήδη, είναι η ελληνική κινηματογραφική streaming πλατφόρμα που έγινε talk of the town από την πρώτη μέρα λειτουργίας της. Έφερε στη ζωή μας έναν τεράστιο κατάλογο μοναδικών ταινιών που αγαπήσαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε πουθενά αλλού, έδωσε απάντηση στο μεγάλο ερώτημα “ποιες ταινίες πρέπει να δω πριν πεθάνω” και -bonus- μας πάει δωρεάν στα σινεμά κάθε εβδομάδα. Τώρα έρχεται και πάλι στο προσκήνιο γιατί έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα: νέο interface, νέο λουκ, νέες δυνατότητες προς τους χρήστες και νέο περιεχόμενο σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα νέο Cinobo, που είναι πιο Cinobo (cinema no borders, aka σινεμά χωρίς όρια) από ποτέ.

Εκατοντάδες προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες, από 88 χώρες του κόσμου και την Ελλάδα, ταινίες οσκαρικές, ταινίες όλων των ειδών, από κλασικά, φεστιβαλικά και ανεξάρτητα αμερικάνικα έως καθηλωτικά θρίλερ, ρομαντικές κομεντί από Γαλλία και sci-fi από όλες τις ηπείρους. Ταινίες επιλεγμένες από γνωστούς σινεφίλ όπως ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Μπράτης. Κι αν σε προβληματίζει τι θα δεις απόψε, απάντηση θα βρεις και με ένα απλό search. Μήπως ταινία μυστηρίου; Ταινία με την Ζιλιέτ Μπινός; Ταινίες του Κισλόφσκι ή του Τζάρμους; Πληκτρολόγησε στο Search και ξεκίνα το streaming.

Και το καλύτερο; Με τη νέα αναβάθμιση, πλέον οι χρήστες έχουν φωνή στην πλατφόρμα και μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τις ταινίες, να βαθμολογήσουν με αστεράκια, να γράψουν κριτική. Μπορούν να αποθεώσουν τις ταινίες που αγαπούν και να τις βοηθήσουν να ξεχωρίσουν, αλλά και να μιλήσουν ανοιχτά για αυτές που θεωρούν ότι έγινε ντόρος χωρίς λόγο. Τέλος, μπορούν να δημιουργήσουν λίστες ταινιών. Λίστα με τις “άχαστες” ταινίες (ή και λίστα με ταινίες που θέλουν να προτείνουν στους φίλους τους! – ποιος δεν έχει χρειαστεί να το κάνει αυτό;). Και μπορούν να τα μοιραστούν στέλνοντας απλώς το λινκ του προφίλ τους ή κάνοντας share στα social media!

Στα πρακτικά τώρα. Η συνδρομή κάνει μόνο 8,99€/μήνα και μπορείς να δεις κοντά 1.000 ταινίες, να παίρνεις δωρεάν εισιτήρια για σινεμά κάθε εβδομάδα και να απολαμβάνεις τα προνόμια των συνδρομητών (πχ. να βλέπεις τα online φεστιβάλ που φιλοξενεί το Cinobo δίχως χρέωση). Και όλα αυτά αφού έχεις δει 14 ημέρες εντελώς δωρεάν με τη δοκιμαστική περίοδο για να αποφασίσεις αν σου αρέσει. Ακόμα κι αν δεν είσαι συνδρομητής -που κακώς δεν είσαι γιατί αξίζει τα λεφτά του- μπορείς να κάνεις τον λογαριασμό σου και να περιηγηθείς στον κατάλογο των ταινιών ή να διαδράσεις με την πλατφόρμα γράφοντας κριτικές, κάνοντας λίστες κ.ο.κ. Το Cinobo είναι φυσικά διαθέσιμο μέσω υπολογιστή στο cinobo.com, μέσω εφαρμογών σε smart TV, smartphone και tablet, ακόμα και offline σε κινητές συσκευές.

To Cinobo γεννήθηκε στην Ελλάδα και είναι χαρά μας που ανακαλύπτοντάς το μπορούμε πλέον να πούμε ότι κάποιος δίνει λύση στο να φτάνουν μπροστά μας επιλεγμένες ταινίες που αξίζει να δούμε. Επιτέλους, κάτι διαφορετικό! Εκμεταλλευτείτε τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών απόψε κιόλας, δε θα το μετανιώσετε.

cinobo.com

Facebook | Instagram | Twitter | Linkedin | Youtube | TikTok