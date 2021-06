Σήμερα ολοκληρώθηκαν, οι εκδηλώσεις γύρω από τον “Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα” της Xiaomi που πραγματοποιήθηκαν στο Xiaomi Science and Technology Park, στο Πεκίνο. Μεταξύ των σχετικών δράσεων, η Xiaomi παρουσίασε τις πρακτικές της σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας στους υπαλλήλους της, σε ηγέτες και ειδικούς του κλάδου, καθώς και στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, δημοσίευσε δύο Λευκές Βίβλους σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα καθώς και μια έκθεση για την προστασία των δεδομένων.

Είναι η δεύτερη χρονιά που η Xiaomi διοργανώνει τον “Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα”. Φέτος, κεντρικό μήνυμα ήταν, “Η ασφάλεια είναι μια κοινή ευθύνη. Πάντα σκεφτόμαστε πριν πράξουμε”. Στόχος ήταν να αναδειχθεί η δέσμευση της Xiaomi, για την καθιέρωση κορυφαίων προτύπων στον κλάδο για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, όσο και για τη διαφάνεια.

Ο κ. Cui Baoqiu, Αντιπρόεδρος της Xiaomi και επικεφαλής της επιτροπής Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας της Xiaomi, δήλωσε “η ευθύνη μας ως ηγέτης στην παραγωγή έξυπνων κινητών Android, είναι μεγάλη. Έχουμε δεσμευτεί στο να τηρούμε πλήρη ενημέρωση προς τους καταναλωτές σχετικά με την συλλογή, χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας. Με υπερηφάνεια δηλώνουμε ότι η Xiaomi τηρεί κορυφαία πρότυπα παγκοσμίως σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια”.

Η προστασία των δεδομένων των χρηστών υπήρξε πάντα προτεραιότητα για τη Xiaomi. Το 2014, η εταιρεία ίδρυσε την Επιτροπή Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας. Το 2016, η Xiaomi ήταν η πρώτη Κινεζική μάρκα που πιστοποιήθηκε από το TrustArc. Το 2018, η Xiaomi υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία της Ε.Ε., “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων” (GDPR). Το 2019, οι πρακτικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας της Xiaomi πιστοποιήθηκαν με το πρότυπο ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27018. Επίσης, δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια και ιδιωτικότητα του MIUI.

Κατά τη διάρκεια του φετινού “Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα” της Xiaomi, υπάλληλοι και επισκέπτες ενημερώθηκαν μέσα από μία διαδραστική παρουσίαση γύρω από θέματα σχετικά με την ασφάλεια, όπως για το πώς να προστατεύουν προσωπικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους υπαλλήλους της εταιρείας, κάλυψαν διαφορετικά θέματα ανά τμήμα της, όπως “Πώς να ενσωματώσετε την προστασία της ιδιωτικότητας στην ανάπτυξη προϊόντων”, “Ασφαλής Έρευνα και Ανάπτυξη”, και “Έλεγχος επιχειρηματικού κινδύνου”. O διαγωνισμός Xiaomi Cup CTF έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες μηχανικούς να γίνουν «χάκερς» και να συμμετάσχουν σε ένα αγώνα προγραμματισμού, λύνοντας προκλήσεις ιδιωτικότητας. Η εταιρεία προσκάλεσε επίσης, για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της, πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το International Association of Privacy Professionals.

Παράλληλα, η Xiaomi διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση με θέμα την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα στο πάνελ της οποίας συμμετείχαν ηγετικές μορφές του κλάδου. Μεταξύ αυτών η Margaret Honda, Global Research Manager στο IAPP, Brad Ree, CTO της ioXt, David Mudd, Global Digital Product Certification Director στην BSI, Scott Roberts, Director of Android Security Assurance at Google, Richard Watson, Lead Partner of APAC Cybersecurity Risk Management στην EY, και ο Paul Breitbarth, Director of Global Policy & EU Strategy του TrustArc.

Ο κ. Richard Watson, Lead Partner of APAC Cybersecurity Risk Management στην EY, σημείωσε πως οι καταναλωτές περιμένουν η συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών τους να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κατά την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με μια επιχείρηση είναι η διαδικασία ασφαλούς συλλογής και αποθήκευσης (63%), ο έλεγχος των δεδομένων που είναι σε κοινή χρήση (57%), και η εμπιστοσύνη (51%). Ο κ. Paul Breitbarth, Director of Global Policy & EU Strategy του TrustArc, συμβουλεύοντας τους οργανισμούς σχετικά με τη διεθνή μεταφορά δεδομένων των χρηστών, αναφέρθηκε στη σημασία παροχής εγγύησης από τους χειριστές δεδομένων, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν προστασία εναρμονισμένη με τα πρότυπα των διεθνών κανονισμών, καθώς και επιπλέον δράσεις εξακρίβωσης.

Στο πλαίσιο του “Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα” κυκλοφόρησαν επίσης δύο σημαντικές εκδόσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα: η Λευκή Βίβλος Ιδιωτικότητας του MIUI και η Λευκή Βίβλος Ιδιωτικότητας του Xiaomi IoT. Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν μια περίληψη των πολιτικών ιδιωτικότητας των προϊόντων MIUI και IoT και εξηγούν το τύπο συλλογής προσωπικών δεδομένων και την χρήση τους. Επίσης, σκιαγραφούν την πολιτική ιδιωτικότητας για κάθε εφαρμογή που εμπεριέχεται στο MIUI και όλα τα κοινής χρήσης προϊόντα IoT. Οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες από το “κέντρο εμπιστοσύνης” της Xiaomi trust.mi.com. Τέλος, η Xiaomi δημοσίευσε το Transparency Report για το 2020 στο trust.mi.com, όπου παρουσιάζονται τα αιτήματα που έλαβε η Xiaomi από κυβερνήσεις και αστυνομικές υπηρεσιών από όλο το κόσμο, καθώς και το πώς ανταποκρίθηκε σε καθεμία από αυτές.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η παροχή ελέγχου στους χρήστες, η ασφάλεια και η συμμόρφωση αποτελούν τις αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας της Xiaomi, η οποία συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο όλων των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Xiaomi δεν θα σταματήσει ποτέ να παράγει ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα σε όλο το κόσμο, ώστε να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν μια καλύτερη ζωή μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες.