Θανάσιμα ασθενής επιστήμονας μετατρέπει τον εαυτό του σε «cyborg»

Στο πρώτο cyborg, ον με ταυτόχρονα βιολογικά και τεχνητά τμήματα, μετατρέπει τον εαυτό του ένας Βρετανός επιστήμονας, ο οποίος πάσχει από νευροεκφυλιστική νόσο τελικού σταδίου.

Ο δρ. Πίτερ Σκοτ - Μόργκαν μετά την διάγωσή του με μια νόσο κινητικού νευρώνα το 2017 αποφάσισε να επεκτείνει τη ζωή του με τη χρήση της τεχνολογίας.

Ο 61χρονος δήλωσε ότι σκόπευε να αναβαθμίσει το σώμα και τον εγκέφαλό του με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές που έχει περάσει από τον κόσμο εδώ και 13,8 εκατομμύρια χρόνια.

Ο ρομποτιστής ξεπροβάλλει μετά από 24 μέρες εντατικής φροντίδας και αποκαλύπτει ότι ο «Πίτερ 2.0» είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

«Όλες οι απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία» έγραψε ο ίδιος στο Twitter και συνέχισε: «Η μικρή συσκευή που με βοηθά να αναπνέω κάνει πολύ λιγότερο θόρυβο από τον Νταρθ Βέιντερ».

Just home from 24 days in Intensive Care. All medical procedures now complete and a huge success. My mini-ventilator keeping me breathing is a LOT quieter than Darth Vader’s. All speech is synthetic but at last sounds like me again. Long research road ahead but in great spirits. pic.twitter.com/JPjwjagDLT

