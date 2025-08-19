Ολονύχτια ήταν η μάχη που έδωσαν με τις φλόγες οι πυροσβέστες στην περιοχή του Δαμασίου Λάρισας μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 18/8.

Η κατάσταση από το πρωί σήμερα, Τρίτη 19/8 φαίνεται να είναι καλύτερη, αν και η φωτιά έχει ακόμη ενεργό μέτωπο γι’ αυτό στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αναλυτικά, όπως μεταδίδει το larissanet.gr επί τόπου βρίσκονται δεκάδες πυροσβέστες με 17 υδροφόρα οχήματα και 4 ομάδες ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν και εναέρια μέσα.