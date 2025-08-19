Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή της ειδικής μονάδας «Pryvyd» ή «Φάντασμα» να επιτυγχάνει παγκόσμιο ρεκόρ, εξουδετερώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες με μία μόνο βολή από απόσταση σχεδόν 4 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται το ουκρανικό μέσο Defense Express, η βολή πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 2025, κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ, με τη χρήση ενός ουκρανικής κατασκευής τυφεκίου «Alligator» διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών. Η βολή καθοδηγήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το βίντεο, που δημοσίευσε ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπούτουσοφ, καταγράφει τη στιγμή που η σφαίρα διαπερνά το παράθυρο όπου βρίσκονταν οι δύο Ρώσοι στρατιώτες, με το αποτέλεσμα να είναι άμεσο και καθολικό.

Η επίδοση αυτή ξεπερνά το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 3,8 χιλιομέτρων, που είχε επιτευχθεί το 2023 από έναν 58χρονο βετεράνο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), ο οποίος είχε εξουδετερώσει Ρώσο στρατιώτη από παρόμοια απόσταση, χρησιμοποιώντας το τυφέκιο «Lord of the Horizon».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διεθνές ρεκόρ σε μακρινή βολή κατείχε Καναδός στρατιώτης, με βολή 2,2 μιλίων που είχε πραγματοποιηθεί το 2017 στο Αφγανιστάν.

Το τυφέκιο «Alligator» διαθέτει γεμιστήρα και διαμέτρημα 14,5 χιλιοστών, με αρχική ταχύτητα βλήματος που φτάνει έως και τα 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Αν και αρχικά σχεδιάστηκε για την καταστροφή στρατιωτικού εξοπλισμού σε εμβέλεια έως 1,2 μιλίων, η σημερινή χρήση του αποδεικνύει την εξαιρετική ακρίβεια και ισχύ του.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σε διεθνή στρατιωτικά δίκτυα, αναδεικνύοντας τόσο την πρόοδο της τεχνολογίας όσο και τις αλλαγές στις τακτικές των σύγχρονων συγκρούσεων.