Σε «βραχνά» έχει εξελιχθεί για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία. Οι καταναλωτές έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων ενώ βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται ολοένα και πιο γρήγορα.

Φρούτα, ψάρια και κρέατα σημειώνουν συνεχώς ανατιμήσεις, την ώρα που οι προβλέψεις για το φθινόπωρο δεν φαίνεται είναι αισιόδοξες.

«Η “έκρηξη” των τιμών δεν δικαιολογείται»

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούλιο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα φρούτα 19,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2024», επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

«Αυτή η μεγάλη έκρηξη των τιμών δεν δικαιολογείται γιατί αυτό το οποίο συνέβη πέρσι λόγω της ξηρασίας, είχε πολύ μειωμένη παραγωγή, φέτος έγινε μία πάρα πολύ καλή παραγωγή. Εδώ τώρα λοιπόν και οι παραγωγοί και οι αγρότες αλλά και οι έμποροι, αυτό το οποίο κοιτάνε, κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» συμπλήρωσε.

«Βλέπουμε να παραμένουν υψηλά και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και τα βερίκοκα σε τιμές οι οποίες σε άλλη εποχή πέρσι, για παράδειγμα, ήταν σχεδόν στο 80% της τιμής τους. Φέτος είναι στα 3,5 ευρώ περίπου. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στο 1,5 με 2 ευρώ» διευκρίνισε μεταξύ άλλων.

«Περαιτέρω ανατιμήσεις το φθινόπωρο»

«Βλέπουμε τεράστιες ανατιμήσεις στα φρούτα, όπως αυτό προκύπτει και από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά δεν βλέπουμε μόνο στα φρούτα, βλέπουμε και στα κρέατα, βλέπουμε και στα ψάρια, βλέπουμε και στον καφέ, βλέπουμε και στα είδη ζαχαροπλαστείου» τόνισε ο Απόστολος Ραυτόπουλος.

«Η απόσταση η οποία βλέπουμε στην τιμή από το χωράφι στο ράφι, είναι από 3 έως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και 10 φορές παραπάνω το προϊόν αγοράζει ο καταναλωτής από ό,τι το πουλάει ο παραγωγός» εξήγησε.

Σύμφωνα με τον κ. Ραυτόπουλο: «Θα υπάρχουν περαιτέρω ανατιμήσεις το φθινόπωρο, αυτό το οποίο υπάρχει είναι λόγω της μεγάλης αύξησης τόσο των εργατικών χεριών, που λείπουν κιόλας, αλλά και τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και όλα τα αυτά τα οποία χρειάζεται για να παράξει το προϊόν ο παραγωγός, ο αγρότης, θα δούμε μεγαλύτερες αυξήσεις τους επόμενους μήνες στα προϊόντα».