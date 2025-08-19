Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν ταξιτζή σημειώθηκε στην Κρήτη. Όπως καταγγέλλει μία μητέρα τριών παιδιών ο επαγγελματίας οδηγός αποβίβασε την ίδια και τα ανήλικά της από το όχημά του για να πάρει τουρίστες στην κούρσα του.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 19/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η μητέρα και τα τρία παιδιά της πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, τρομοκρατήθηκαν, καθώς το σημείο όπου τους παράτησε ο ταξιτζής ήταν σκοτεινό.

Η μητέρα είπε στον ταξιτζή πως δεν είχε μπαταρία στο κινητό της ώστε να καλέσει ταξί, ενώ στο σημείο δεν περνούσε άλλο όχημα.

Η γυναίκα κράτησε των αριθμό της πινακίδας του ταξί και κινήθηκε νομικά εναντίον του οδηγού.