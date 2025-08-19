Η υψηλή χοληστερίνη είναι ένας από τους πιο ύπουλους παράγοντες κινδύνου για την καρδιά. Δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παθήσεις, έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Εκτός από τη διατροφή και την άσκηση, ορισμένα ροφήματα φαίνεται πως μπορούν να βοηθήσουν με φυσικό τρόπο στη μείωσή της. Το VeryWellHealth συγκέντρωσε 12 ροφήματα που, σύμφωνα με έρευνες, μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση της χοληστερίνης και να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία.

#1. Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που μειώνουν την «κακή» χοληστερίνη (LDL) και τα τριγλυκερίδια. Επίσης, είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, που σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα LDL.

#2. Χυμός κράνμπερι

Τα κράνμπερι περιέχουν αντιοξειδωτικά που ενισχύουν την «καλή» χοληστερίνη (HDL) και πιθανόν μειώνουν την LDL. Μελέτες σε ζώα δείχνουν πως 2-3 ποτήρια την ημέρα μπορεί να αυξήσουν την HDL, αν και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα σε ανθρώπους.

#3. Γάλα βρώμης

Η βρώμη είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες που περιορίζουν την χοληστερίνη. Ροφήματα με βάση τη βρώμη, όπως το γάλα βρώμης, αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικά από άλλα προϊόντα βρώμης για αυτόν τον σκοπό.

#4. Χυμός ροδιού

Ο χυμός ροδιού έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από άλλους χυμούς φρούτων και μπορεί να αυξήσει την HDL και να μειώσει την LDL. Απαιτούνται όμως περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί πόσο πρέπει να καταναλώνεται για να έχει επίδραση.

#5. Χυμός Πορτοκαλιού

Τα πορτοκάλια περιέχουν αντιοξειδωτικά με πιθανές ιδιότητες μείωσης της χοληστερίνης. Έρευνες έχουν συνδέσει τον χυμό πορτοκαλιού με χαμηλότερα επίπεδα LDL και συνολικής χοληστερίνης.

#6. Χυμός παντζαριού

Η μπετανίνη που δίνει στα παντζάρια το έντονο χρώμα και τα φλαβονοειδή που περιέχουν συνδέονται με μείωση της LDL και αύξηση την HDL. Μια μελέτη έδειξε ο χυμός παντζαριού είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για άτομα με υπέρταση.

#7. Γάλα σόγιας

Η σόγια, χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης. Ανασκόπηση ερευνών κατέληξε πως τα προϊόντα σόγιας μειώνουν τη συνολική και την LDL χοληστερίνη. Η αντικατάσταση του αγελαδινού γάλακτος με γάλα σόγιας μπορεί να ωφελήσει σημαντικά.

#8. Χυμός ανανά

Ο ανανάς περιέχει το ένζυμο βρομελίνη και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη διάσπαση αποθεμάτων χοληστερίνης στις αρτηρίες. Σε μελέτες σε ζώα, η καθημερινή κατανάλωση ανανά βελτίωσε το λιπιδαιμικό προφίλ. Χρειάζονται όμως περισσότερα στοιχεία από έρευνες σε ανθρώπους.

#9. Χυμός μύρτιλου

Τα μύρτιλα περιέχουν ανθοκυανίνες, πολυφαινόλες και πηκτίνη — όλα συμβάλλουν στη μείωση της LDL και στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων.

#10. Ροφήματα με κακάο

Το κακάο, κύριο συστατικό της μαύρης σοκολάτας, είναι πλούσιο σε φλαβονόλες. Μπορεί να μη βελτιώνει την HDL, αλλά φαίνεται να μειώνει την LDL και τη συνολική χοληστερίνη.

#11. Χυμός ντομάτας

Το λυκοπένιο που περιέχουν οι ντομάτες βοηθά στη μείωση της LDL. Μια μελέτη έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση ανάλατου χυμού ντομάτας βελτίωσε τα λιπίδια στο αίμα σε ενήλικες μέσα σε ένα χρόνο. Επιπλέον, ο χυμός ντομάτας περιέχει φυτικές ίνες και νιασίνη, που επίσης σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα χοληστερίνης.

#12. Εμπλουτισμένα ροφήματα γιαουρτιού

Τα εμπλουτισμένα ροφήματα γιαουρτίου με φυτικές στερόλες και στανόλες εμποδίζουν την απορρόφηση χοληστερίνης. Μελέτες δείχνουν ότι 1 έως 3 μερίδες τέτοιων προϊόντων την ημέρα βοηθούν στη μείωση της LDL.

Ροφήματα προς… αποφυγή

Ζαχαρούχα ροφήματα

Καφές με πλήρες γάλα ή κρέμα

Πλήρη γαλακτοκομικά ροφήματα

Ροφήματα με λάδι καρύδας ή φοινικέλαιο

Αλκοόλ (ιδίως σε μεγάλες ποσότητες)

Συμπληρωματικές συμβουλές για υγιή χοληστερίνη

Κίνηση και τακτική άσκηση

Ποιοτικός ύπνος

Υγιεινή διατροφή

Μείωση στρες

Αποχή από κάπνισμα και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Σε κάποιες περιπτώσεις η υψηλή χοληστερίνη μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στον τρόπο ζωής. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Για αυτό είναι σημαντικό να ελέγχετα τα επίπεδά σας και να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.