«Μου είχε κάνει μεγάλο κακό στην ψυχολογία μου. Με κατηγορούσε και με διέβαλε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ο 28χρονος που λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας δολοφόνησε με μαχαίρι την 47χρονη γυναίκα, έξω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι.

Οι αστυνομικοί εξέταζαν για ώρες τον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος απέδωσε την εγκληματική του πράξη στη στάση της 47χρονης, την οποία φέρεται να είχε προσεγγίσει και ερωτικά χωρίς όμως να προκύψει σχέση. «Μιλούσαμε πολλές ώρες στο τηλέφωνο, της είχα ανοιχτεί πολύ στην αρχή», είπε ακόμη σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος που στη συνέχεια έκανε λόγο για μεταστροφή της γυναίκας με την οποία είχαν γνωριστεί σε συσσίτιο της Εκκλησίας.

«Τους τελευταίους μήνες δεν μιλούσαμε καθόλου, αλλά μάθαινα ότι με κατηγορούσε και με διέβαλε σε φίλους μου. Πήγα να την βρω γιατί ήθελα να μάθω τι είχε γίνει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος προσθέτοντας ότι «εξαιτίας της δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια».

«Σκοπός μου δεν ήταν να τη σκοτώσω, μόνο να την απειλήσω», ανέφερε για ό,τι έγινε το πρωί της Δευτέρας στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, όπου μετά τη δολοφονία παρέμεινε εκεί για να συλληφθεί έχοντας πάνω του δύο μαχαίρια.

«Το ένα μαχαίρι το είχα πάντα μαζί μου. Το δεύτερο το αγόρασα πριν από μερικές μέρες από την Ομόνοια», είπε ακόμη στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο καθ’ ομολογίαν δράστης που σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.