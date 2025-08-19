Σοκ έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι τη Δευτέρα 18/8 στο Χαλάνδρι, με θύμα μία 47χρονη.

Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση λίγο μετά τις 11:00 και οι φωνές της 47χρονης ήταν αυτές που ξεσήκωσαν τη γειτονιά με αποτέλεσμα μία ένοικος της πολυκατοικίας να καλέσει την αστυνομία.

Όπως είπε η μάρτυρας ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι και εκείνη φώναζε για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος κατακρεούργησε την 47χρονη με 15 μαχαιριές.

Δράστης και θύμα φέρεται να είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Η 47χρονη τον Μάρτιο είχε απευθυνθεί στις Αρχές και είχε καταγγείλει πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε.

Αμετανόητος ο δράστης

«Με ‘’εξέθεσε’’ στους φίλους μου με αποτέλεσμα εκείνοι να με μπλοκάρουν από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης», ισχυρίστηκε ο 28χρονος στους αστυνομικούς ενώ η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη (19/08).

Ο δράστης παραμένει αμετανόητος και με φράσεις όπως «με είχε διαβάλει παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της» προσπάθησε να δείξει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που τον εξέτασαν ότι η 47χρονη ήταν η… αιτία για ό,τι έγινε.

Αν και στο αρχικό στάδιο της προανάκρισης, ο 28χρονος φέρεται να είπε ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα είχαν περιστασιακή ερωτική σχέση, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται τελικά να επιβεβαιώνεται.