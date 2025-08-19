Το δικό του αυστηρό μήνυμα για το μεταναστευτικό έστειλε το πρωί της Τρίτης 19/8 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν θα μετατραπεί σε χώρα ανοιχτών συνόρων.

«Ποινικοποιούμε πια την παράνομη παραμονή», είπε ο υπουργός μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και ξεκαθάρισε «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια».

«Όποιος έρχεται εδώ πέρα και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται την χώρα που είναι εδώ. Αν δεν τη σέβεται τη χώρα, σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν πολλά προγράμματα για αυτούς που παίρνουν άσυλο τώρα και προσπαθούν να τους εντάξουν. Αυτά τα προγράμματα – και εδώ θα είναι μια αλλαγή που θα κάνουμε από εδώ και πέρα – στηρίζονται κυρίως σε μια επιδοματική πολιτική. Επιδόματα ενοικίου, επιδόματα να ζουν. Σιγά σιγά η στροφή πρέπει να γίνει αλλού. Σταματάνε τα επιδόματα, μαθαίνεις τον άνθρωπο δεξιότητες που έχει πάρει άσυλο και πάει να δουλέψει.

«Η λογική πια σιγά σιγά είναι ότι “κύριε, εσύ εδώ μόλις πάρεις το άσυλο, δεν θα έχεις ένα σκασμό επιδόματα. Σιγά σιγά θα πρέπει να μάθεις κάτι, να μάθεις ελληνικά, να μάθεις μια εργασία, να πας να δουλέψεις, για να μην ζεις εις βάρος των φορολογουμένων που φρόντισαν να πάρεις άσυλο επειδή έρχεσαι από εμπόλεμη ζώνη”», εξήγησε ο υπουργός.

Έρχεται νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό

Ακόμη, τόνισε πως τα τέλη του Αυγούστου θα ψηφιστεί νομοσχέδιο για τις επιστροφές όσων απορρίπτεται το άσυλο τους.

«Η τροπολογία της τρίμηνης αναστολής ασύλου έθεσε σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλα και το δικαίωμα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν καραβιές να έρχονται και μια κυβέρνηση να μην αντιδρά. Την ψηφίσαμε μόνοι μας χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Έχει ένα τρίμηνο χρονικό πλαίσιο ακριβώς, γιατί συνδέεται και με την περίοδο που οι ροές μπορεί να είναι πολύ αυξημένες λόγω του καιρού, άρα ήταν πλήρως τεκμηριωμένη και από εκεί και πέρα να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων ή χώρα που αυτοί οι οποίοι θα έρχονται θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια» επεσήμανε.

Πτωτική η πορεία των μεταναστευτικών ροών

Ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε πως τις τελευταίες 20 ημέρες οι μεταναστευτικές ροές παρουσίασαν πτώση, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκαν περίπου 3.500 αφίξεις μεταναστών.

«Την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου είχαμε αφίξεις 2.642 ατόμων μέσα σε μια βδομάδα και τότε ήταν που πήραμε την απόφαση της τρίμηνης αναστολής του ασύλου. Από τις 9 Ιουλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, είχαμε 913 άτομα. Μετά την τροπολογία έχουμε σε τρεις βδομάδες τεράστια πτωτική πορεία και το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου έχουμε κάτω από 400 αφίξεις σε έναν μήνα» διευκρίνισε.

«Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια δουλειά και από την τροπολογία και από τη διπλωματία, γιατί γίνεται συνεχώς διπλωματικές κινήσεις και από τον υπουργό Εξωτερικών, τον κο Γεραπετρίτη, με το κομμάτι της Ανατολικής Λιβύης, αλλά έχει δοθεί και ένα μήνυμα ότι πλέον η Ελλάδα δεν εξετάζει άσυλο, κρατούνται όσοι έρχονται, μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης και δημιουργούνται και συνθήκες να βγουν οι πράξεις της απέλασης» σημείωσε.

«Η σταθερή θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία» είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο χθες, Δευτέρα (18/08), ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως σταθερή θέση της Ελλάδας είναι η εκεχειρία.

«Η σταθερή θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία, να υπάρξει λήξη του πολέμου και αντίστοιχα όμως να μην υπάρξει μεταβολή συνθηκών, διότι εμείς δεν πιστεύουμε στον αναθεωρητισμό, γιατί αν ξεκινήσουμε σε έναν αναθεωρητισμό ευρύτερο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτομάτως υπάρχουν και δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να αλλάξουν σύνορα σε άλλα επίπεδα» σημείωσε.

«Άρα εμείς είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα, ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση. Η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος αυτής της λύσης. Ήταν σημαντικό ότι έστω και σε αυτές τις συναντήσεις συμμετείχε η Ευρώπη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και μακάρι να μπορέσει να υπάρξει μια εκεχειρία, χωρίς βέβαια να πλήττονται τα δικαιώματα του αμυνόμενου σε βάρος της επιτιθέμενου» συμπλήρωσε ο Θάνος Πλεύρης.

«Δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται ένα επίπεδο συζητήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιεστεί μια χώρα στην λογική της δύναμης και μόνο, να αλλάξει τα σύνορά της, γιατί τότε θα είναι μια μεγάλη υποχώρηση απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα με αυτήν τη σκέψη και η Ελλάδα στηρίζει σε όλο αυτό το κομμάτι την Ουκρανία ως χώρα, η οποία είναι αμυνόμενη, με την ελπίδα βέβαια να βρεθεί λύση» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Τι αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

«Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα, γιατί προφανώς οι ανακοινώσεις γίνονται από τον πρωθυπουργό, είναι ότι η έμφαση η οποία δίνεται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό είναι ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψουν πίσω και ακούω μια λογική, η οποία θα είναι λογική ελαφρύνσεων στο κομμάτι των φόρων».

Όπως δήλωσε ο υπουργός, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πηγαίνει στη ΔΕΘ για να κάνει προεκλογικές εξαγγελίες, πηγαίνει στη ΔΕΘ προκειμένου να μοιράζει τα χρήματα τα οποία κερδίσαμε με κόπο και με θυσίες και με την ανάπτυξη της οικονομίας όλο το προηγούμενο διάστημα».