Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκίνησε τη Δευτέρα τη συζήτηση επί σχεδίου απόφασης που υποβλήθηκε από τη Γαλλία και προβλέπει την παράταση για έναν ακόμη χρόνο της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του στον νότιο Λίβανο, ενόψει μιας σταδιακής αποχώρησής της.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην παράταση της εντολής της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL), η οποία έχει αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ από το 1978.

«Δεν σχολιάζουμε διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς για την αμερικανική θέση όσον αφορά το μέλλον της δύναμης των κυανοκράνων, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ -χώρας με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας- δεν απάντησε.

Το σχέδιο απόφασης, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, θα παρέτεινε την εντολή της FINUL έως την 31η Αυγούστου 2026, εκφράζοντας πάντως την «πρόθεση» του ΣΑ να «εργαστεί για την απόσυρσή της». Και αυτό με σκοπό η λιβανική κυβέρνηση να γίνει «ο μοναδικός εγγυητής της ασφάλειας στον νότιο Λίβανο».

Η περιοχή αποτέλεσε επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2024.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος στη σύρραξη προέβλεπε η Χεζμπολάχ να αποσύρει τις δυνάμεις της σε απόσταση τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της εκεί.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή αλλά το Ισραήλ -ο στρατός του οποίου έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε αψιμαχίες με κυανόκρανους- συνεχίζει να κατέχει πέντε περιοχές που κρίνει πως έχουν στρατηγική σημασία και διεξάγει σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική χώρα.

Τα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσουν ως την 25η Αυγούστου επί του σχεδίου απόφασης αυτού, καθώς η εντολή της FINUL τυπικά εκπνέει στα τέλη του μηνός.

Πηγή: ΑΠΕ