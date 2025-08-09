Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου προχώρησε σήμερα σε αυστηρή καταδίκη των πρόσφατων δηλώσεων Ιρανών αξιωματούχων, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη και απαράδεκτη παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Η αντίδραση ήρθε μετά τις τοποθετήσεις του Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεση της Τεχεράνης στο σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ενός σιιτικού κινήματος που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν. «Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι σίγουρα αντίθετη στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς πάντα στήριζε τον λαό του Λιβάνου και την Αντίσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το λιβανικό ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελούν αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του Λιβάνου, καλώντας τους Ιρανούς ηγέτες «να επικεντρωθούν στα προβλήματα του δικού τους λαού».

Η ένταση μεταξύ Βηρυτού και Τεχεράνης δεν είναι καινούργια. Ήδη από τα τέλη Απριλίου, το λιβανικό ΥΠΕΞ είχε καλέσει τον Ιρανό πρέσβη Μοτζταμπά Αμανί για εξηγήσεις, μετά από δηλώσεις του στις οποίες χαρακτήριζε το σχέδιο αφοπλισμού «συνωμοσία εναντίον ορισμένων κρατών». Λίγο αργότερα, ο Αμανί είχε αναδιπλωθεί.

Το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που αποφασίστηκε την Τρίτη και θα πρέπει να υλοποιηθεί έως το τέλος του έτους, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το σιιτικό κίνημα, το οποίο έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ και την απώλεια συμμάχων, όπως ο Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, δηλώνει ότι θα στηρίξει πλήρως κάθε θέση που θα λάβει η Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ