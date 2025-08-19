Την έντονη ανησυχία του αναφορικά με τις φωτιές που έχουν φέτος κατακάψει την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα εκφράζει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει από τις αρχές του έτους στη χώρα μας έχουν γίνει στάχτη 454.000 στρέμματα.

Ο μετεωρολόγος δημοσιεύει ένα διάγραμμα που αποτυπώνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…

Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος Καμένες εκτάσεις (στρ)

2007 2.717.000

2.717.000 2023 1.747.000

1.747.000 2021 1.307.000

1.307.000 2012 524.000

524.000 2025 454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

Πηγή δεδομένων: EFFIS – European Forest Fire Information System