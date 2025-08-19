Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης παράτυπος μετανάστης που είχε αποδράσει το βράδυ της Δευτέρας από την κλειστή δομή στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ, μεταξύ 22:00 και 23:00, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, όταν έξι παράτυποι μετανάστες επιχείρησαν να αποδράσουν από την κλειστή δομή όπου κρατούνταν -είχαν μεταφερθεί πρόσφατα από την Κρήτη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενισχυμένες με διμοιρίες από Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Οι υπόλοιποι πέντε δραπέτες έχουν ήδη συλληφθεί.