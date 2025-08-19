Η Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, μετά τη θριαμβευτική της πορεία σε ξεχωριστούς σταθμούς, επιστρέφει στις 22 & 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ολοκληρώνοντας τον φετινό επιδαύριο κύκλο του Φεστιβάλ.

Ωστόσο, όλο το καλοκαίρι ανέβηκαν στο Αρχαίο Θέατρο σημαντικές παραστάσεις, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Τέσσερις από αυτές, συνεχίζουν το επόμενο διάστημα την καλοκαιρινή τους περιοδεία που σημαίνει πως αν δεν κατάφερες να τις δεις από κοντά στην Επίδαυρο, έχεις ακόμη μία ευκαιρία να ζήσεις τη μαγεία.

Ανδρομάχη

Φωτό Ελίνα Γιουνανλή

Σίγουρα αποτελεί μία από τις πολυσυζητημένες κι επιτυχημένες παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού. 15.000 θεατές κατέκλυσαν, στις 8 και 9 Αυγούστου, τις κερκίδες του Αρχαίου Θέατρου της Επιδαύρου και αποθέωσαν με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα το επιδαύριο σκηνοθετικό βάπτισμα της Μαρίας Πρωτόπαππα με την τραγωδία – ανεξερεύνητο θησαυρό του Ευριπίδη, Ανδρομάχη.

Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου, η σπουδαία σκηνοθέτιδα και ηθοποιός παρέδωσε δραματουργικά και σκηνοθετικά ένα έργο που εγείρει νευραλγικά ερωτήματα και διερευνά τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία. Το κοινό αγκάλιασε την παράσταση, η οποία, με τον συγκερασμό των δύο φύλων κάνει τα ζητήματα που θίγονται πανανθρώπινα, και αποτελεί ένα δριμύ «κατηγορώ» στον ανήθικο πόλεμο και την ανάλγητη και βρώμικη πολιτική.

Οι θεατές, μάλιστα, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο μοναδικό υποκριτικό ανσάμπλ που αποδίδει τους ρόλους των τραγικών προσώπων: Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται την Ανδρομάχη, ο Τάσος Λέκκας την Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης τον Μενέλαο και ο Δημήτρης Πιατάς τον Πηλέα. Στον ρόλο της Θέτιδας συναντάμε τη Στέλλα Γκίκα, και στο χορό τους Δημήτρη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαμιό, Κωνσταντίνο Πασσά, Γιώργο Φασουλά, Γιάννη Μάνθο και τον Νώντα Δαμόπουλο.

Λίγα λόγια για την τραγωδία του Ευριπίδη

Μεταφερόμαστε μακριά από τα μεγάλα κέντρα, στην ελληνική επαρχία. Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Θετίδειον. Στον οίκο του γιού του Αχιλλέα, Νεοπτόλεμου. Εκεί γινόμαστε μάρτυρες της δραματικής σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο γυναίκες: την Ανδρομάχη, χήρα του Έκτορα και σκλάβα του Νεοπτόλεμου, και την Ερμιόνη, τη γυναίκα του Νεοπτόλεμου. Η Ερμιόνη, γεμάτη ζήλια και φθόνο, κατηγορεί την Ανδρομάχη ότι εξαιτίας της ο Νεοπτόλεμος δεν τη θέλει πια και δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδί μαζί της, ενώ έχει ήδη ένα παιδί με την Ανδρομάχη.

Φωτό Ελίνα Γιουνανλή

Η σύγκρουση φτάνει στα άκρα όταν ο Μενέλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης και πατέρας της Ερμιόνης, αποφασίζει να θανατώσει το παιδί της Ανδρομάχης, εκτελώντας έτσι μία από τις πιο ακραίες πράξεις εκδίκησης και αλαζονείας. Ο Νεοπτόλεμος, ο βίαιος, σκληρός, ασεβής ήρωας της Ιλιάδας που επάνω του στηρίχθηκε η νίκη των Ελλήνων στην Τροία, είναι ανίκανος να αντεπεξέλθει στις ευθύνες του ως πατέρας, σύζυγος, ηγέτης. Φεύγει για να βρει θεραπεία στο Μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς. Ο πολεμικός παροξυσμός του έχει μολύνει το κρεβάτι, το σπίτι, την πόλη του. Μπροστά στα μάτια της γυναίκας που αδίκησε ανεπανόρθωτα, θα λάβει το είδος της Τιμωρίας που ονομάστηκε Νεοπτολέμειος Τίσις.

Σε μιαν αντιστροφή της ηρωικής Ιλιάδας, ο Ευριπίδης δυναμιτίζει την αλαζονεία των Ελλήνων και την ψευδαίσθηση της ανωτερότητας του πολιτισμού τους. Οι προπολεμικές υποσχέσεις για μια ενωμένη, ισχυρή χώρα διαψεύδονται σε ένα τοπίο φθοράς, γήρατος, φόβου και φθόνου. Η ευθύνη βαρύνει όχι μόνο τους πρωτεργάτες, αλλά και όσους τους πίστεψαν και συνέβαλαν στην πτώση των αξιών με την ανοχή τους. Η νέα γενιά πληρώνει το τίμημα. Η χώρα αποδεκατισμένη, αντιπροσωπεύεται από έναν γκροτέσκο χορό γυναικών, εγκαταλειμμένων, φοβισμένων, υποταγμένων μέσα στην απορία τους.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γ. Β. Τσοκόπουλος

Σκηνοθεσία – Απόδοση – Δραματουργική επεξεργασία: Μαρία Πρωτόπαππα

Συνεργασία στη δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Καλλιτεχνική συνεργασία: Ελένη Σπετσιώτη

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Γυναίκα: Μαρία Πρωτόπαππα

Ανδρομάχη: Αργύρης Ξάφης

Θεράπαινα: Δημήτρης Γεωργιάδης

Ερμιόνη: Τάσος Λέκκας

Μενέλαος: Γιάννης Νταλιάνης

Πηλέας: Δημήτρης Πιατάς

Τροφός: Κωνσταντίνος Πασσάς

Ορέστης: Δημήτρης Μαμιός

Αγγελιοφόρος: Γιάννης Μάνθος

Θέτιδα: Στέλλα Γκίκα

Χορός: Δημήτρης Γεωργιάδης, Νώντας Δαμόπουλος, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος, Κωνσταντίνος Πασσάς, Γιώργος Φασουλάς

Ως Μολοσσός ακούγεται ο Γιώργος Φασουλάς και ως Νεοπτόλεμος εμφανίζεται ο Νώντας Δαμόπουλος

Φωτό Ελίνα Γιουνανλή

Επόμενοι Σταθμοί Καλοκαιρινής Περιοδείας

Τρίτη 19 Αυγούστου | Θέατρο «Ερωφίλη», Ρέθυμνο

Τετάρτη 20 Αυγούστου | Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

Σάββατο 23 Αυγούστου | Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα

Δευτέρα 25 Αυγούστου | Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Αυγούστου | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου | Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Αττική

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου | Αμφιθέατρο Θαν. Βέγγος, Κορυδαλλός

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | Θέατρο «Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη», Βριλήσσια

Τρίτη 9 & Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνας

Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου | Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πάτρα

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου | Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων περιοδείας: more.com

Ηλέκτρα

Φωτό Πάτροκλος Σκαφίδας

Με ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα αντάμειψε το κοινό της Επιδαύρου και τη σοφόκλεια «Ηλέκτρα» στην εκδοχή του Δημήτρη Τάρλοου, στην πρεμιέρα της στις αρχές Ιουλίου. Και αυτός ο ενθουσιασμός από το κοινό – που χρόνο με τον χρόνο είναι όλο και πιο περιορισμένος – δεν ήταν τυχαίος, αφού ο Τάρλοου με την υποδειγματική και όλο σεβασμό στο αρχαίο κείμενο, σκηνοθεσία του, υπενθύμισε στους θεατές πώς είναι η αρχαία τραγωδία, ειδικά μετά από τις τόσες διάφορες «μοντέρνες εκδοχές» που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Μια εκπληκτική ομάδα καλλιτεχνών, βυθίζεται στον μύθο του καταραμένου οίκου των Ατρειδών, με τη Λουκία Μιχαλόπουλου στον φερώνυμο ρόλο και σε μια ερμηνεία ζωής, την Ιωάννα Παππά ως Κλυταιμνήστρα, τον Αναστάση Ροϊλό ως Ορέστη, τον Νικόλα Παπαγιάννη στον ρόλο του Αίγισθου, τον Γιάννη Αναστασάκη στον ρόλο του Παιδαγωγού.

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως «αναγκαίο κακό», η Ηλέκτρα του Σοφοκλή αποκτά ανατριχιαστική επικαιρότητα. Η τραγωδία αυτή δεν είναι απλώς μια αφήγηση εκδίκησης· είναι ένας καθρέφτης των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική. Η παράσταση στοχεύει να αναδείξει αυτή την πολυπλοκότητα, καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με κρίσιμα ερωτήματα: Τι σημαίνει «αποκαθιστώ το δίκαιο»; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κανείς να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Είναι η βία αναπόφευκτη λύση; Θα κλείσει η εκδίκηση τον κύκλο του αίματος; Είναι ποτέ δυνατή η λύτρωση; Και, τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης όταν όλα φαίνονται χαμένα;

Φωτό Πάτροκλος Σκαφίδας

Η Ηλέκτρα, μέλος της καταραμένης οικογένειας των Ατρειδών, μια γυναίκα παγιδευμένη σε αυτόν τον κύκλο αίματος και φρίκης, είναι κάτι περισσότερο από ένας τραγικός χαρακτήρας, αφού προσωποποιεί το δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για δικαιοσύνη και την ηθική επιταγή της αποφυγής της βίας. Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για ένα τραγικό πλάσμα της μοίρας, αλλά και για ένα δημιούργημα του χαρακτήρα της, ενός χαρακτήρα ολόψυχα δοσμένου στον αγώνα της για δικαιοσύνη. Είναι άραγε και η ίδια θύμα τής εμμονής της με την εκδίκηση ή μια φωνή αντίστασης απέναντι στη βαρβαρότητα της εξουσίας; Και γιατί όταν το παλάτι απαλλάσσεται πλέον από τους τυράννους, εκείνη δεν περνάει το κατώφλι του; Μένει απλώς έξω από τον Οίκο που μισεί ή αρνείται να γίνει μέρος του συστήματος που πολέμησε με πάθος; Είναι ακόμα δέσμια των ακραίων συναισθημάτων που την καθόρισαν – του πόνου για τον θάνατο του πατέρα, το μίσος για τη μητέρα, τη νοσταλγία για τον χαμένο αδερφό;

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Διανομή

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Ορέστης: Αναστάσης Ροϊλός

Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά

Αίγισθος: Νικόλας Παπαγιάννης

Παιδαγωγός: Γιάννης Αναστασάκης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

Χορός (Αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη

Ασημίνα Αναστασοπούλου

Ελένη Βλάχου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ελένη Κιλινκαρίδου – Σίστη

Ιωάννα Λέκκα

Λυδία Στέφου

Άννα Συμεωνίδου

Χαρά Τζόκα

Μουσικοί επί σκηνής:Φώτης Σιώτας, Τάσος Μισυρλής

Φωτό Πάτροκλος Σκαφίδας

Πρόγραμμα περιοδείας

Αύγουστος

Τετάρτη 20/8

ΠΑΡΟΣ Θέατρο Αρχίλοχος, Πάρκο Πάρου

Πέμπτη 21/8

ΑΝΔΡΟΣ Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου

Σάββατο 23/8

ΔΙΟΝ Αρχαίο Θέατρο Δίου

Κυριακή 24/8

ΔΕΛΦΟΙ Θέατρο Φρύνιχος

Δευτέρα 25/8

ΑΙΓΙΟ Ανοιχτό Θέατρο «Γιώργος Παππάς»

Κλείστε τα εισιτήριά σας στο poreiatheatre.com

Σεπτέμβριος

Τρίτη 2/9

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Θέατρο Πέτρας

Τετάρτη 3/9 & Πέμπτη 4/9

ΒΥΡΩΝΑΣ Θέατρο Βράχων

Σάββατο 6/9 & Κυριακή 7/9

ΠΑΠΑΓΟΥ Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 8/9

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τετάρτη 10/9

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής»

Πέμπτη 11/9

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο

Σάββατο 13/9

ΝΙΚΑΙΑ Κατράκειο Θέατρο

Δευτέρα 15/9

ΘΗΒΑ Θέατρο Μοσχοποδίου

Τετάρτη 17/9

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Δευτέρα 22/9

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τετάρτη 24/9

ΚΟΛΩΝΟΣ Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Δευτέρα 29/9

ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής

Κλείστε τα εισιτήριά σας στο poreiatheatre.com

Οιδίπους

Φωτό Ελίνα Γιουνανλή

Γιορτάζοντας τα 50 χρόνια συνεχούς επαγγελματικής παρουσίας στο θέατρο, ο Γιάννης Χουβαρδάς μεταφράζει και σκηνοθετεί τον «Οιδίποδα Τύραννο» και τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» σε μια ενιαία παράσταση, και μάλιστα ως ένα έργο, που χειροκρότησαν όρθιοι περισσότεροι από 17.000 θεατές στις sold out παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών και συντελεστών, κάτω από την καθοδήγηση του έμπειρου Έλληνα σκηνοθέτη, και με ζωντανή μουσική, αφηγούνται τη συγκλονιστική ιστορία του Οιδίποδα ξεκινώντας από το τέλος και πηγαίνοντας πίσω προς την αρχή του κακού. Ο Οιδίπους και όλοι οι στενοί του συγγενείς, φτάνουν -όπως περιγράφεται στον «Οιδίποδα επί Κολωνώ»- σε έναν τόπο μυστηρίου διάσπαρτο με ταφικά μνημεία, για να γνωρίσουν μέσω θεϊκής αποκάλυψης τα ιερά απόκρυφα που θα τους δώσουν την γνώση γιατί έζησαν μια τόσο βασανισμένη ζωή. Στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα πρόσωπα αναβιώνουν -μαζί με τον ίδιο τον Οιδίποδα- τις βασικές σκηνές από τον «Οιδίποδα Τύραννο» και περνούν μέσα από τις διαδικασίες προσέγγισης του θεϊκού πνεύματος όπως δίνεται στον «Επί Κολωνώ», μέχρι την τελική ανύψωση και ανάληψη του Οιδίποδα στους ουρανούς.

Τα δύο έργα -πολύ διαφορετικά σε δραματουργική σύλληψη και ύφος και γραμμένα με μεγάλη χρονική απόσταση το ένα από το άλλο- είναι αναγνωρίσιμα στην διάρκεια της παράστασης, αποδίδοντας αρμονικά την αίσθηση μιας ενιαίας ιστορίας, πιστή στο πνεύμα του κορυφαίου αρχαίου μας τραγικού ποιητή Σοφοκλή.

Φωτό Ελίνα Γιουνανλή

Tαυτότητα παράστασης

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Πρωταγωνιστούν

Νίκος Καραθάνος

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Στεφανία Γουλιώτη

Νίκος Χατζόπουλος

Ορέστης Χαλκιάς

Κωνσταντίνος Μπιμπής

Πηνελόπη Τσιλίκα

Χορός

Γιάννης Κότσιφας

Έκτορας Λυγίζος

Πολυξένη Παπακωνσταντίνου

Θεόβη Στύλλου

Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτό Ελίνα Γιουνανλή

Πρόγραμμα περιοδείας

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Δάσους – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Δάσους – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου (sold out)

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου (sold out)

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ – ΒΥΡΩΝΑΣ Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Προπωληση: ticketservices.gr

ζ-η-θ, ο Ξένος

Φωτό Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Επιτυχημένο ήταν και το πέρασμα του Μιχαήλ Μαρμαρινού στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ο οποίος το φετινό καλοκαίρι υπογράφει μία από τις πιο επίκαιρες παραστάσεις, το «ζ-η-θ, ο Ξένος», που αποτελεί μια επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας.

Ευγενικέ μου Αλκίνοε, που ξεχωρίζεις πρώτος στον λαό σου,

ωραίο πράγματι ν’ ακούς έναν καλό αοιδό,

όπως αυτός εδώ, με θεία θα ’λεγες φωνή.

Κι ομολογώ, απόλαυση άλλη δεν υπάρχει πιο χαριτωμένη

απ’ όταν σμίγει ο κόσμος όλος σ’ ευφροσύνη: στην αίθουσα

οι καλεσμένοι, καθισμένοι στη σειρά, ακούν τον αοιδό

προσηλωμένοι, και τα τραπέζια εκεί μπροστά γεμάτα

ψωμί και κρέας· ο οινοχόος να τραβά απ’ τον κρατήρα

το κρασί και να περνά, να το κερνά στις κούπες.

Βαθιά το αισθάνομαι πως είναι αυτό ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.

Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία ι, στ. 2-11, μτφ. Δ.Ν. Μαρωνίτη,

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ΑΠΘ, 2006

Μετά τη ΝΕΚΥΙΑ με το ιαπωνικό θέατρο ΝΟ το 2015 και τους Ιχνευτές του Σοφοκλή το 2021, παραστάσεις που θα μας μείνουν αξέχαστες, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επανέρχεται με μια ακόμα αναπάντεχη δραματουργική πρόταση καθοδηγώντας μια επιστροφή στις πηγές. Μια επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες του έπους που αποκαλύπτει πώς αυτό το ατελεύτητο μυστήριο της προφορικής Αφήγησης (το βαθύ μυστήριο του θεάτρου) έχει τη δυνατότητα να μας εξακοντίζει συναρπαστικά «εκεί που η ιστορία ακόμα συμβαίνει».

Τα πρόσθετα αποσπάσματα στη δραματουργία της παράστασης από την Ιλιάδα είναι σε μετάφραση Δ. Ν Μαρωνίτη (Άγρα, 2012) ενώ για τα αποσπάσματα από την Αινειάδα του Βιργιλίου χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση του Θεόδωρου Παπαγγελή (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2018).

Επιπλέον, υπάρχουν θραύσματα από τον Κόιντο Σμυρναίο, και από το έργο του «Οι μεθ’ Όμηρον λόγοι», μεταφρασμένα ειδικά για την παράσταση από τον Γιάννη Δούκα.

Φωτό Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Δημήτρης Μαρωνίτης

Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός

Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μολέσκη- Μιχαήλ Μαρμαρινός

Μουσική σύνθεση: Άντης Σκορδής

Χορογραφία: Gloria Dorliguzzo

Ξένος: Χάρης Φραγκούλης

ΕΜΕΙΣ / ΦΑΙΑΚΕΣ

Κλέλια Ανδριολάτου: Ναυσικά

Γαλάτεια Αγγέλη: Νύμφη, κόρη κάποιου Δύμαντα, θεά Αθηνά

Ερατώ Μαρία Μανδαλενάκη: Νύμφη, φίλη της Ναυσικάς- συνομήλικη

Χριστίνα Μπακαστάθη: Νύμφη, φίλη της Ναυσικάς- συνομήλικη

Στέλλα Παπανικολάου: Νύμφη, φίλη της Ναυσικάς- συνομήλικη

Ηλέκτρα Γωνιάδου: θεά Αθηνά, γυναίκα των Φαιάκων

Κλειώ Δανάη Οθωναίου: θεά Αθηνά, γυναίκα των Φαιάκων

Έλενα Τοπαλίδου: Αρήτη

Χρήστος Παπαδημητρίου: Αλκίνοος

Γιάννης Χαρίσης: Εχένηος, Αρχηγός και Σύμβουλος των Φαιάκων

Φωτεινή: Τιμοθέου Ευρυμέδουσα, γυναίκα των Φαιάκων

Νίκος Καπέλιος: Αρχηγός και Σύμβουλος των Φαιάκων, κραυγή του Ηφαίστου

Γιάννης Βάρσος: Ευρύαλος, νέος των Φαιάκων

Νικόλας Γραμματικόπουλος: Κλυτόνηος, νέος των Φαιάκων

Νεκτάριος Θεοδώρου: Ελατρεύς, Αρχηγός και Σύμβουλος των Φαιάκων

Κωστής Καπελλίδης; Aμφίαλος, θεά Αθηνά, κήρυκας, Άρης, νέος των Φαιάκων

Νίκος Κουκάς: Λαοδάμας, νέος των Φαιάκων

Τίτος Μακρυγιάννης: Θόων, νέος των Φαιάκων

Γιάννης Τομάζος: Άλιος, νέος των Φαιάκων

Λένια Ζαφειροπούλου: Τυφλός Αοιδός (Δημόδοκος, Αφροδίτη)

Μουσικοί επί σκηνής- τσέλο: Εύη Καζαντζή, Άλμπα Λυμτσιούλη, Αλίκη Μάρδα

Πρόγραμμα περιοδείας

Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών – Μουδανιά, Θεσσαλονίκη: Σάββατο 23 Αυγούστου

Θέατρο Δάσους – Θεσσαλονίκη: Κυριακή 31 Αυγούστου

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου – Παπάγου, Αττική: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Προπώληση εισιτηρίων: more.com