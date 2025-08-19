Η φωτιά, που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, κατασβέστηκε, όπως μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τοπικές αρχές. Το πρωί της Δευτέρας τοπικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τα συντρίμμια ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε.

Η ουκρανική πλευρά χαρακτηρίζει τις επιδρομές στη Ρωσία «ανταπόδοση» για τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα στον πόλεμο που διαρκεί 3,5 χρόνια και τονίζει πως στόχος είναι να καταστραφούν υποδομές απαραίτητες για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών.

Ουκρανοί περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν εξάλλου πως το βράδυ της Δευτέρας έγινε σφοδρή επίθεση από την πλευρά της Ρωσίας, συγκλονίζοντας την πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία και προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης εκατοντάδων νοικοκυριών στην περιφέρεια της Πολτάβα. «Αυτό το γεγονός αποτελεί απόδειξη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη».

«Την ίδια στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωνε τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει την ειρήνη και ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεξήγε συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με ευρωπαίους ηγέτες για μια δίκαιη ειρήνη, ο στρατός του Πούτιν εξαπέλυε άλλη μια μαζική επίθεση εναντίον του Κρεμεντσούκ», ανέφερε μέσω του Telegram ο Βιτάλι Μαλέτσκι, δήμαρχος της πόλης αυτής που βρίσκεται στην περιφέρεια της Πολτάβα.

Ο Μαλέτσκι πρόσθεσε ότι δεκάδες εκρήξεις έπληξαν την πόλη.

«Άλλη μια φορά, ο κόσμος είδε ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη -θέλει να καταστρέψει την Ουκρανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κλίμακα της επίθεσης δεν είναι σαφής. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε στη διάρκεια της περασμένης νύχτας ότι η περιφέρεια της κεντρικής Ουκρανίας απειλείται από επίθεση πυραύλων κρουζ, ενώ σήμερα ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας 270 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 10 πυραύλους, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει αυτό το μήνα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 230 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και έξι πυραύλους, ενώ κατέγραψε πλήγματα σε 16 τοποθεσίες με 4 πυραύλους και 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης της Πολτάβα, Βολοντίμιρ Κόχουτ, δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε διοικητικά κτίρια και σε τοπική ενεργειακή υποδομή. «Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στην περιοχή Λούμπνι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 1.500 νοικοκυριά και 119 επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία για τις πληροφορίες αυτές.

Εξάλλου πρωινή ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Τσερνίχιβ προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν σε τμήματα αυτής της βόρειας περιφέρειας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.

«Μερικοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Εργάτες του ενεργειακού τομέα και διασώστες εργάζονται για την αποκατάστασή της», έγραψε σήμερα στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Πηγή: ΑΠΕ